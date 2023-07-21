Академик Ямбург раскрыл, где школьникам пригодится навык управления военными дронами

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Школьников с 1 сентября начнут обучать пользованию дронами. Инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения.
«Сегодня очень многие увлекаются беспилотниками не только в военных целях. Представьте себе: идёт праздник хороший, 1 сентября, нарядные дети, с этого дрона получаются потрясающие съёмки. Мы же давным-давно это делаем, многие ребята этим навыком владеют. Зависит от того, кто ведёт. Если это человек, который ОБЖ преподаёт, да и пожалуйста. Но это же может быть и в рамках предмета “технология”, потому что это одна из современных технологий», — сказал Евгений Ямубрг.Читайте также:
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Екатерина Шмакова