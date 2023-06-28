Акция «Ревизорро» на автостанциях, автовокзалах и маршрутах Мострансавто

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Мострансавто анонсирует начало акции «Ревизорро», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках акции «Ревизорро», специалисты совершат выездные рейды по маршрутам и объектам транспортной инфраструктуры региона, на которые жаловались жители.
«Эксперты чистоты» будут проверять и фиксировать с помощью фотоаппарата чистоту на автостанциях, автовокзалах, в салонах транспорта, на остановочных пунктах и после проверок дадут рекомендации.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах массово задержали и отменили рейсы. «Яндекс Расписание» сообщает, что 28 июня отменили и задержали 22 рейса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.