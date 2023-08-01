Аксенов: Крым готов жить без днепровской воды

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на этапе проектирования поступил объект застройщика ООО «НЗОМ».

Застройщиком проекта выступит ООО «ДОМПРОЕКТОВ», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь объекта составит 0,5 га. Застройщик планирует построить цех для термодиффузионного цинкования деталей и конструкций с собственным комплексом печного и охлаждающего оборудования. В реализацию проекта планируется инвестировать 15 млн рублей. На территории предприятия будет создано 10 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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