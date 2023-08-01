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Аксенов: Крым готов жить без днепровской воды

01 августа 2023, 12:07

Фото: istockphoto/dikushin

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что регион готов к жизни без воды из Днепра, которая поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу. По его словам, может пострадать лишь сельскохозяйственное производство, которое использовало орошение.

Аксенов подчеркнул, что рисков для снабжения крымчан питьевой водой нет. По его словам, воды, которая поступила в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища до разрушения ударами ВСУ Каховской ГЭС, хватит для полива сельхозугодий еще на три месяца, передает РИА Новости.

Глава Крыма отметил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу стала только дополнительной возможностью. До начала спецоперации полуостров обходился без нее. Сергей Аксенов подчеркнул, что заполненность водохранилищ находится на достаточном уровне. Кроме того, для водоснабжения Симферополя используются артезианские скважины, откуда добывается до 112 тысяч кубометров воды в сутки. По питьевой воде и бытовому водоснабжению Крыма никаких проблем не предвидится, заключил глава региона.

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#всу
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#водоснабжение
#вода
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Роскомнадзор проверит технику Apple на безопасность
01 августа 2023, 12:03

Фото: iStock/Ivan-balvan

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, закупит 24 устройства Apple для проверки на защиту от слежки и одностороннее отключение функций.
Сообщается, что ГРЧЦ в общей сложности закупит 54 устройства разных производителей (Samsung, Xiaomi, Huawei и другие), среди которых – 20 смартфонов и 4 планшета от Apple.

В ведомстве пояснили, что проверка проводится для обеспечения безопасной работы сети интернет на территории России.

Ранее сообщалось, что многие государственные организации и ведомства запретили своим сотрудникам использовать технику Apple на рабочем месте.

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#проверка
#роскомнадзор
#смартфон
#безопасность
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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб
01 августа 2023, 11:50

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители Московской области воспользовались функцией отслеживания машин экстренных служб в приложении порядка 30 тысяч раз.

Жители Подмосковья могут отследить маршрут движения бригады скорой помощи и службы газа в мобильном приложении региональной службы спасения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В мобильном приложении «112МО» можно вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы.

Приложение совершенствуется и дорабатывается, обретая новые функции. На данный момент оно дает возможность: найти службы спасения на карте, действовать правильно при ЧС, быть в курсе актуальных происшествий, знать, что с близкими все в порядке.

Также, мобильное приложение дает возможность оперативно найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут, а также узнать местоположение ваших родных и близких.

Вызвать экстренную помощь через приложение службы спасения можно нажав на кнопку «Я здесь, мне нужна помощь», оператором моментально поступят координаты вашего местоположения.

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По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно.

Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.
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Три женщины в Москве пойдут под суд за продажу младенца
01 августа 2023, 11:40

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве перед судом предстанут три женщины 1977, 1984 и 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми).
Обвиняемые, находясь в одном из торговых центров на севере Москвы, совершили продажу девочки 2023 года рождения. Они получили 65 тысяч рублей от женщины, которая действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в качестве платы за младенца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.

Сразу после составления соответствующих расписок и передачи ребенка фигурантки были задержаны правоохранителями. В ходе допроса женщины полностью признали свою вину. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доказательная база собрана полностью, материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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#суд
#эксперимент
#женщины
#мероприятия
#база
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Россиянина приговорили за госизмену к 12 годам колонии
Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену в пользу Украины
01 августа 2023, 11:29

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд приговорил гражданина России к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Осужденный действовал по заданию украинских спецслужб. Он собирал данные, которые ему могли быть известны в ходе служебной деятельности и передавал их зарубежным кураторам. Россиянин осуществлял преступную деятельность за вознаграждение. В ведомстве отметили, что передаваемая им информация, могла быть использована против России.  

Решением суда, россиянин приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Отбывать срок заключения он будет в колонии строгого режима. 

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#суд
#информация
#украина
#приговор
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В Химках построят цех для термодиффузионного цинкования деталей
01 августа 2023, 11:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на этапе проектирования поступил объект застройщика ООО «НЗОМ».

Застройщиком проекта выступит ООО «ДОМПРОЕКТОВ», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь объекта составит 0,5 га. Застройщик планирует построить цех для термодиффузионного цинкования деталей и конструкций с собственным комплексом печного и охлаждающего оборудования. В реализацию проекта планируется инвестировать 15 млн рублей. На территории предприятия будет создано 10 рабочих мест.


Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Комплекс для производства конвейерного оборудования построят в Балашихе.

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#центр содействия строительству
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СК предъявил обвинение жителю Челябинска в похищении, убийстве и изнасиловании
СК обвинил жителя Челябинска, державшего девушку взаперти, и его мать в похищении человека
01 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Следователи предъявили жителю Челябинска, который в течение 14 лет удерживал в заточении девушку, обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании, а его матери - в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Следственные органы направили ходатайство об избрании мужчине и его матери меры пресечения.  

В ведомстве уточнили, что злоумышленник понесет наказание по трем статьям уголовного кодекса. Мать задержанного, также предстанет перед судом. Женщина обвиняется в похищении человека. 

Напомним, житель Челябинска удерживал в плену женщину в течение 14 лет. Он избивал жертву и насиловал ее. В какой-то момент, мужчина вернулся домой выпившим и агрессивным, в связи с чем, его мать вызвала скорую помощь. В помещение, где содержалась пленница, мать забыла закрыть дверь и женщине удалось сбежать. 

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#помощь
#обвинение
#мать
#наказание
#мужчина
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Россияне признались, что не любят корпоративы из-за неинтересных конкурсов
Авито Работа: 67% россиян посещают корпоративы, чтобы улучшить отношения с руководством
01 августа 2023, 11:11

Фото: IStock/bernardbodo

Аналитики Авито Работы спросили более 10 тысяч россиян об их отношении к корпоративам. Выяснилось, что больше половины респондентов (67%) любят ходить на корпоративы для налаживания связей с руководством, однако 42% опрошенных заявили, что не испытывают симпатии к участию в таких мероприятиях.
Как стало известно «Радио 1», неохотно посещают корпоративы в основном те, кому не нравятся конкурсы, — такой ответ выбрали 48% респондентов. Также россияне указали в ответах плохую организацию праздника (24%) и недостаток свободного времени (18%).

Более прагматичными по отношению к корпоративам являются представители сферы управления персоналом (95%), банкинга (88%), маркетинга, рекламы и PR (80%), а также IT (70%). Среди крупнейших городов, где больше всего развиваются рабочие взаимоотношения с коллегами через корпоративы, можно выделить Екатеринбург (96%), Ростов-на-Дону (86%) и Москву (80%).

Участники опроса отметили, что корпоративы помогают им лучше узнавать коллег, получать новые впечатления и знакомиться с сотрудниками из других городов.

Опрос показал, что мужчины более заинтересованы в развитии рабочих коммуникаций через корпоративы (72%) по сравнению с женщинами (64%). Налаживать связи вне работы любят молодые люди в возрасте 18-24 лет, а вот наименее заинтересованными в таких событиях оказались респонденты возрастом 45-54 лет.

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#опрос
#россияне
#работа
#корпоратив
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Из Google Play исчезло приложение банка
Приложение Тинькофф Банка удалили из Google Play
01 августа 2023, 11:00

Фото: iStock/EnDyk

Мобильное приложение «Тинькофф Банка» стало недоступно для скачивания в Google Play.
Отмечается, что приложение «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Инвестиции» доступны для скачивания.  

Пользователи сообщили, что на устройствах, на которых приложение было установлено ранее, перебоев в его работе нет. Что послужило причиной удаления приложения из магазина не известно. Предполагается, что на это могли повлиять санкции, которые накануне, были введены США и Канадой в отношении банка. 

Напомним, что из мобильного магазина App Store, приложение исчезло 2 марта. 

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#санкции
#приложения
#сервис
#пользователи
#google
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Коммерсант: Российская киноиндустрия испытывает дефицит кадров
01 августа 2023, 10:39

Фото: istockphoto/varunyu suriyachan

В России в последнее время растет дефицит специалистов в области кинопроизводства. Так, количество вакансий актеров за полгода увеличилось на 17%. Специалистов технической направленности — на 77%.
Растет также спрос на гримеров, техников по инсталляции, ассистентов оператора. Обострилась конкурентная борьба за кадры между онлайн-платформами, выпускающими новый контент, и телеканалами, передает «Коммерсант». Тренд начался в период пандемии, когда онлайн-платформы начали активно заказывать сериалы. В результате стоимость услуг продюсеров и сценаристов оказалась сильно завышенной.

Сохраняется также традиционный дефицит технических специалистов среднего звена, прежде всего ассистентов по реквизиту. Из-за этого вместо приемлемых 100-150 тысяч рублей приходится предлагать гонорар 200 тысяч рублей. И то не факт, что за эти деньги удастся кого-то найти.

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#кадры
#онлайн
#дефицит
#спрос
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