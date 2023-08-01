Аксенов: Крым готов жить без днепровской воды

Фото: istockphoto/dikushin
Глава Крыма отметил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу стала только дополнительной возможностью. До начала спецоперации полуостров обходился без нее. Сергей Аксенов подчеркнул, что заполненность водохранилищ находится на достаточном уровне. Кроме того, для водоснабжения Симферополя используются артезианские скважины, откуда добывается до 112 тысяч кубометров воды в сутки. По питьевой воде и бытовому водоснабжению Крыма никаких проблем не предвидится, заключил глава региона.
Читайте также:
Британия готовит украинских коммандос для захвата Крыма до Рождества
Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ пытаются блокировать Крым
Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма