Аксёнов представил временную схему движения по трассе «Таврида»

Фото: Telegram-канал Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал временную схему движения по трассе «Таврида», которая перекрыта из-за сильного пожара на полигоне в Кировском районе полуострова.
«При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы «Таврида» на старую дорогу. Выезд на «Тавриду» за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении», - объяснил Аксенов в своем Telegram-канале.
Трасса «Таврида» перекрыта со 118 по 130 км. Автобусы временно передвигаются по автомобильной дороге Белогорск-Феодосия. При этом железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.
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