Аксёнов: Министр топлива и энергетики Крыма ушел в отставку

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Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь подал в отставку. Информацию сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал глава региона.Игорь Коринь возглавлял Министерство энергетики с 5 августа 2021 года, до этого он занимал должность генерального директора ГУП «Крымэнерго».
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