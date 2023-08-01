Аксёнов: Ограничения в Керченском проливе не помешают рыболовам

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Запрет на передвижение маломерных судов по Керченскому проливу не скажется на рыболовах. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что запреты не будут ограничивать рыболовство в Крыму, эти вопросы депутаты решают самостоятельно в индивидуальном порядке.
Аксёнов также подчеркнул, что с момента введения ограничений 28 июля от местных жителей поступило шесть обращений.
Ранее сообщалось, что Минобороны запретило передвижение всех маломерных судов, а именно: прогулочных и парусных судов, надувных плавательных средств, гидроциклов, виндсёрфов и другого вида водного транспорта в Керченском проливе.
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Аксёнов также подчеркнул, что с момента введения ограничений 28 июля от местных жителей поступило шесть обращений.
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Анастасия Чинкова