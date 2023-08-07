Аксёнов: В Крыму намолочено более двух миллионов тонн зерна

Фото: Telegram-канал С. Аксёнова
«В Крыму намолочено более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Поздравляю наших аграриев с этим впечатляющим результатом!» - написал Аксёнов в своем Telegram-канале.
По словам главы полуострова, по состоянию на понедельник, 7 августа, обмолочено более 560 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых, что составляет около 95% от предварительного прогноза.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в России в текущем году ожидается рекордный урожай зерновых.
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