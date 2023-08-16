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Актер из «Игры престолов» умер в 36 лет

Актер из сериала «Игра престолов» Даррен Кент умер в возрасте 36 лет
16 августа 2023, 02:52

Фото: iStock/SergeyPankratov

Британский актер Даррен Кент ушел из жизни в 36 лет после долгой борьбы с болезнью. Об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своем аккаунте в Twitter.

«Мы с большой скорбью доложены сообщать о смерти нашего дорогого друга и клиента, Даррена Кента, произошедшей в прошлую пятницу. Его родители и близкий друг были с ним в это время. Наши сердечные соболезнования и наша любовь с его семьей в эти тяжелые дни. Покойся в мире, дорогой друг», — гласит заявление агентства.
Как сообщает Hollywood Reporter, актер боролся с остеопорозом, артритом и редким заболеванием кожи.

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Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
9News: двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
16 августа 2023, 01:23

Фото: iStock/ipopba

Австралийские правоохранители предъявили обвинения двум мужчинам, занимавшимся созданием оружия с использованием 3D-принтера, сообщает местная телевизионная станция 9News.
«После четырехмесячной операции полиции двум жителям штата Западная Австралия были предъявлены обвинения в связи с изъятием нескольких единиц оружия, изготовленного на 3D-принтере», — говорится в сообщении телеканала.
В ходе обысков были обнаружены четыре пистолета, различные детали, чертежи и сам 3D-принтер, который использовался для изготовления оружия. Подозреваемым инкриминируется незаконное производство и распространение оружия.

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Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
Температура воздуха в Турции впервые в истории страны поднялась до 49,5 градуса
15 августа 2023, 23:33

Фото: iStock/naumoid

Турецкие власти заявили о новом температурном рекорде, зафиксированном во вторник. В провинции Эскишехир к западу от Анкары термометры показали 49,5 градусов. Об этом сообщил в социальных сетях глава министерства Мехмет Озхасеки.
«По данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа был установлен новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая в провинции Эскишехир», — написал Мехмет Озхасеки.
Отметим, что предыдущий рекорд — 49,1 градуса — был зафиксирован в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.

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#температура
#страны
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Уже 36 тыс жителей Подмосковья пользуются приложением «Народный инспектор»
15 августа 2023, 22:42

Фото: Госадмтехнадзор МО

Важную роль в борьбе с нарушителями чистоты и порядка играют жители Подмосковья, использующие приложение «Народный инспектор». Этот сервис уже активно применяют 36 тыс человек, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Подраздел «Народный инспектор» работает на базе мобильного приложения «Добродел». Этот инструмент позволяет документировать нелегальные парковки на газонах, детских площадках, вблизи контейнеров для мусора, а также выброс мусора из автомобиля. 
«Многие автолюбители считают возможным припарковать машину на газон, перекрыть контейнерную площадку или вход в подъезд. Но если в автошколе не разъяснили подобные вещи, то помогут соседи и раздел портала «Добродел» – «Народный инспектор». Граждане фотографируют транспортные средства, которые размещены на газонах, детских площадках или перекрыли доступ к контейнерным площадкам», – рассказала Аипова.


Нужно только снять короткий ролик и отправить его с помощью электронного сервиса.

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#густ мо
#парковка
#приложения
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года переработали более 36 тонн старых автопокрышек
15 августа 2023, 22:32

Фото: МинЖКХ МО

С января по август 2023 года компания ООО «Орис Пром» собрала 36 тыс тонн автомобильных покрышек и произвела из них 17 тыс тонн резиновой крошки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«60% крошки используется для формирования комфортной городской среды по губернаторской программе благоустройства дворов Московской области. 40% от этого объёма отправляется для благоустройства в Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области», – говорится в сообщении. 
ООО «Орис Пром» – основной переработчик автомобильных шин в Московской области. Контейнеры для сбора отходов от населения установлены в 59 муниципалитетах региона. 
 
Для приёма вторичного сырья от населения в Подмосковье работают площадки «Мегабак», куда каждый может бесплатно привезти крупногабаритные отходы – от спиленных деревьев и ненужной мебели до сломанной техники и старых покрышек. 
 
Цель проекта – увеличить долю населения Московской области, вовлечённого в раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов, снизить нагрузку на контейнерные площадки.
 
Сегодня в Московской области открыта 61 площадка «Мегабак» в 54 городских округах. С 2019 года на этих площадках собрали свыше 178 тыс. кубометров вторсырья.

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#минжкх мо
#экология
#шины
#мегабак
#подмосковье
#московская область
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Байден заявил, что планирует посетить с женой пострадавшие от пожаров Гавайи
15 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/Kara Capaldo

Президент США Джо Байден заявил, что совместно со своей супругой посетит пострадавшие от пожаров Гавайи. Об этом Байден сообщил на мероприятии в городе Висконсин.
Байден подчеркнул, что не хочет торопиться с поездкой, чтобы не мешать экстренным службам устранять последствия пожара. 

Ранее Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях. Кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами заявил, что гавайцы страдают от пожаров, а американское правительство вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину. Его мнение поддержал владелец соцсети Х (бывшая Twitter) Илон Маск. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший отметил, что Украине отправляются «бесконечные миллиарды», а про остров Мауи правительство США не дает никаких комментариев. 

Напомним, лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.

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В Белгороде новый тротуар выложили сине-желтой плиткой
Гладков раскритиковал новый тротуар, который выложили в цветах украинского флага
15 августа 2023, 21:29

Фото: kremlin.ru

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал ремонт пешеходного перехода, в котором рабочие положили сине-желтую плитку.
«Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться», - прокомментировал ситуацию Гладков.

Странную цветовую гамму, выбранную для ремонта пешеходного перехода в центре пострадавшего от налетов ВСУ Белгорода заметили местные жители и стали постить фото в социальных сетях. На это обратил внимание глава региона и поручил мэру города Валентину Демидову пристально следить за всеми работами в Белгороде.

Сине-желтую плитку уже успели демонтировать и убрать. 

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#вячеслав гладков
#белгород
#ремонт
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Жителям Подмосковья рассказали, как собрать самую сладкую лесную ежевику
15 августа 2023, 20:19

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковных лесах появилась ежевика, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Сбор этой ягоды в лесу начинается в августе и продолжается до октября.
«Первыми начинают плодоносить кустарники на открытых опушках в южной части региона. А к концу лета ягоды поспеют и в северных районах области. Самая крупная ежевика вырастает в перелесках на открытых участках. В густых смешанных и сосновых лесах ягода более мелкая», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в Комлесхозе. 
Ягоды готовы к сбору, если они стали чёрными, покрылись сизым налётом и сделались мягкими. Собирать ежевику советуют в сухую и тёплую погоду – в это время ягоды слаще. А вот после дождя они напитываются влагой, становятся водянистыми, и их вкус ухудшается.
 
Выбирать кусты с ягодами лучше подальше от дорог. Плоды нужно срывать аккуратно, так как они очень хрупкие. Собранный урожай нужно беречь от солнца.

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#георгий филимонов
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#ягоды
#подмосковье
#московская область
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Против Red Wings возбудят уголовное дело
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Red Wings
15 августа 2023, 20:00

Фото: istockphoto.com/Bogdan Khmelnytskyi

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщает ТАСС.
До этого сообщалось, что россияне в течение суток ожидали вылета из Антальи в Екатеринбург. Самолёт авиакомпании Red Wings должен был вылететь 12 августа в 21:30 мск. Регистрация на рейс была завершена, но судно с российскими туристами так и не покинуло аэропорт Антальи. Один из пассажиров рассказал, что в три часа ночи всех отправили в отель, на 10:30 назначили вылет, который вновь отложили. В итоге туристов всё-таки доставили в Екатеринбург, но намного позже.

Кроме того, сообщалось, что перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолётов.

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#россияне
#авиакомпании
#уголовное дело
#ск рф
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Минздрав упразднил документ о порядке выдачи медицинских справок о смене пола
15 августа 2023, 19:26

Фото:istockphoto/BartekSzewczyk

На интернет-портале правовой информации опубликован приказ Минздрава России, который признает утратившим силу ранее изданный приказ от 23 октября 2017 года, где указан порядок выдачи медицинскими организациями справок об изменении пола.
«Московский Комсомолец» пишет, что Минздрав привёл процесс выдачи подобных документов в соответствие с законодательством, учитывая принятые Госдумой изменений в Федеральный закон.
 
Госдума принял закон, запрещающий в России проведение медицинских вмешательств, которые направлены на смену пола. За исключением операций, необходимых для лечения врожденных аномалий у детей.
 
Парламент обращался к Минздраву с просьбой отменить действующие нормативные документы, которые регулируют выдачу разрешений на смену пола.

Согласно подписанному президентом закону, сменить пол в России теперь можно только при наличии медицинских показаний. Кроме того, в случае, если один из супругов сделает операцию по смене пола за границей и вернется на родину, то брак будет аннулирован. Также в России человек по-прежнему будет считаться того пола, какого он был до операции, и может попасть за совершение такого преступления в колонию.

Также добавляется, что тем, кто сменил пол, запрещается усыновлять детей.

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#госдума
#минздрав
#указ
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