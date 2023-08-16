Актер из «Игры престолов» умер в 36 лет

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Британский актер Даррен Кент ушел из жизни в 36 лет после долгой борьбы с болезнью. Об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своем аккаунте в Twitter.
«Мы с большой скорбью доложены сообщать о смерти нашего дорогого друга и клиента, Даррена Кента, произошедшей в прошлую пятницу. Его родители и близкий друг были с ним в это время. Наши сердечные соболезнования и наша любовь с его семьей в эти тяжелые дни. Покойся в мире, дорогой друг», — гласит заявление агентства.Как сообщает Hollywood Reporter, актер боролся с остеопорозом, артритом и редким заболеванием кожи.
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