Актер «Клиники» Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркозависимости

Американский актер Джон Макгинли, известный по роли доктора Кокса в сериале «Клиника», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом позаботиться о себе и начать лечение от наркомании. Соответствующий ролик опубликован в соцсетях и YouTube, пишет РИА Новости.