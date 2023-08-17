Американский актер Джон Макгинли, известный по роли доктора Кокса в сериале «Клиника», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом позаботиться о себе и начать лечение от наркомании. Соответствующий ролик опубликован в соцсетях и YouTube, пишет РИА Новости.
«За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — цитирует агентство слова Макгинли.
Он добавил, что в настоящее время призыв к доброте может выглядеть противоречиво, однако истиную доброту не следует путать с терпимостью.
Читайте также:
В США Зеленскому предсказали кончину Гитлера
На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России
Бывший американский разведчик назвал Зеленского «просто клоуном»
Диана Аванесян