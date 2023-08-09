Активист Бородин просит признать Ахеджакову иноагентом

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В апреле Бородин уже обращался в Генпрокуратуру с просьбой признать Ахеджакову иноагентом, а также возбудить против нее уголовные дела по статьям о государственной измене, дискредитации армии и возбуждении ненависти и вражды. Кроме того, он утверждал, что в социальных сетях артистка рассказывала о своей финансовой поддержке ВСУ и призывала других следовать ее примеру.
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