Активисты напали на штаб-квартиру группы Rammstein

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Bild: активисты напали на штаб-квартиру Rammstein и назвали музыкантов преступниками
Активисты осуществили нападение на головной офис рок-группы Rammstein, расположенный в Берлине, в результате чего были разбиты окна здания. Информацию об инциденте приводит издание Bild.
Представители полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что на стенах здания была обнаружена граффити с текстом «Не давать сцену преступникам».
Согласно предварительным данным, за атаку на штаб-квартиру взяла на себя одна из группировок с леворадикальными взглядами. Утверждается, что нападение было совершено в знак поддержки женщин, которые выдвинули обвинения в домогательствах против фронтмена группы Тилля Линдеманна.
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Представители полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что на стенах здания была обнаружена граффити с текстом «Не давать сцену преступникам».
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Артем Кузьмин