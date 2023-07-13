Активисты потребовали отстранить Трампа от выборов

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Согласно данным издания, активисты ссылаются на якобы нарушение Трампом 14-й поправки, которая означает, что человек, «участвовавший в мятеже или восстании» после принесения присяги в Конгрессе, не должен быть допущен к повторному выдвижению своей кандидатуры на выборах.
Напомним, выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года.
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