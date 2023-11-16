«Активное долголетие» в Жуковском получило новое музыкальное оборудование

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Клуб «Активное долголетие» в подмосковном Жуковском получило новое музыкальное оборудование. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, клуб получил микрофон, музыкальную колонку и микшерный пульт. Отмечается, что именно на эту технику у «Активного долголетия» был запрос.
Кроме этого, клуб обеспечили ковриками для йоги и швейными машинками для занятий.
Как отметил глава Жуковского Юрий Прохоров, «Активное долголетие» является очень важной программой, в которую включается всё больше жителей города. Он отметил, что администрация делает всё возможное для того, чтобы людям было комфортно и интересно посещать занятия.
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Кроме этого, клуб обеспечили ковриками для йоги и швейными машинками для занятий.
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Мелисса Тимофеева