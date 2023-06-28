Более 2,5 тыс. активных долголетов воспользовались бесплатным прокатом велосипедов

Свыше 2,5 тысяч активных долголетов прокатились на велосипедах в парках Подмосковья

Министерство социального развития Московской области сообщает, что представители серебряного возраста могут бесплатно прокатиться на велосипедах, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Для того, чтобы прокатиться на велосипедах, активным долголетам нужно предъявить социальную карту жителя региона в пункте проката, благодаря Губернаторской программе «Активное долголетие».





«С начала летнего сезона в регионе более 2,5 тысяч активных долголетов воспользовались бесплатным прокатом велосипедов. Наши пенсионеры ведут насыщенный образ жизни и принимают участие во всех мероприятиях проекта «Активное долголетие», —

сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Узнать о доступных активностях программы «Активное долголетие» можно на сайте.