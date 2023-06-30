Активные долголеты Подмосковья открыли сезон сапсерфинга

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Министерство социального развития Московской области сообщает, что участники проекта «Активное долголетие» из Орехово-Зуева с нетерпением ждали старта сезона сапсерфинга, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Активные долголеты открыли для себя сапсерфинг в прошлом году. А уже этим летом 11 долголетов отправились в сплав по реке Клязьма.
Самым старшим активным долголетом на занятии по сапсерфингу стала 79-летняя Алла Королькова.
«Благодаря проекту «Активное долголетие» наши пенсионеры осваивают сап-серфинг, занимаются йогой в парках, берут в прокат велосипеды. В каждом городском округе есть клуб, в котором представители старшего поколения могут выбрать занятие по душе», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
Узнать о доступных активностях программы «Активное долголетие» можно на сайте.
Читайте также:До конца года число участников проекта «Активное долголетие» достигнет 300 тысяч человек.
Более 2,5 тыс. активных долголетов воспользовались бесплатным прокатом велосипедов.
Под опекой подмосковных соцработников находятся около 4 млн жителей.