Активные долголеты Подмосковья открыли сезон сапсерфинга

11 активных долголетов отправились в сплав по реке Клязьма

Министерство социального развития Московской области сообщает, что участники проекта «Активное долголетие» из Орехово-Зуева с нетерпением ждали старта сезона сапсерфинга, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Активные долголеты открыли для себя сапсерфинг в прошлом году. А уже этим летом 11 долголетов отправились в сплав по реке Клязьма.





Самым старшим активным долголетом на занятии по сапсерфингу стала 79-летняя Алла Королькова.

«Благодаря проекту «Активное долголетие» наши пенсионеры осваивают сап-серфинг, занимаются йогой в парках, берут в прокат велосипеды. В каждом городском округе есть клуб, в котором представители старшего поколения могут выбрать занятие по душе», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.



Узнать о доступных активностях программы «Активное долголетие» можно на сайте.



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