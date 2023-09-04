Актоэксперт Зиманов предрек дефицит запчастей для иномарок

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил на сопровождение производственно-складской комплекс упаковочных материалов в Серпухове.

В подмосковном Серпухове построят производственно-складской комплекс упаковочных материалов, который войдёт в состав предприятия компании «Артпласт», которая с 1997 года является активным участником российского рынка упаковочной продукции и одноразовой посуды.

Объем инвестиций в новый проект составляет 85 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект возведет ООО «Топ Лайн». На площади более 1,4 тыс. кв. метров планируется разместить новые технологические линии, на которых будут изготавливать полиэтилен для создания готовой продукции. В результате, мощности компании увеличатся до 20 тысяч тонн выпускаемых изделий в год. Реализация проекта поможет создать 12 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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