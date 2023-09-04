Актоэксперт Зиманов предрек дефицит запчастей для иномарок

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Зиманов также указал на возможное увеличение цен на запчасти для автомобилей в России в будущем. Он считает, что уже наблюдаемое повышение стоимости на 20% за год — это только начало. Он отмечает, что прогнозировать данную ситуацию сложно, так как она зависит от нескольких факторов, таких как валютный курс и сложности в доставке. Он также подчеркивает, что стабилизация цен возможна только при условии успешной импортозамены большей части запчастей и развитии производства на территории России.
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