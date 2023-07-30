Актриса Ирина Мирошниченко оказалась в реанимации с тяжёлой формой гриппа

Фото: iStock/maxim4e4ek
Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме.
Об этом сообщает Telegram-канал 112. Источник пишет, что 81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание сегодня утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку.
В 2021 году Ирина Мирошниченко перенесла пневмонию.
В октябре 2022 года актриса отметила 80-летний юбилей на сцене МХТ имени Чехова, где она прослужила 60 лет. Ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Ирина Мирошниченко сыграла в картинах «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось».
Читайте также:
Медики экстренно госпитализировали Гарика Сукачёва
Агутину потребовалась срочная медицинская помощь в самолете
Легендарному Мураду сломали скулу, нос и челюсть во время боя без правил в Москве
В 2021 году Ирина Мирошниченко перенесла пневмонию.
Ирина Мирошниченко сыграла в картинах «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось».
Читайте также:
Медики экстренно госпитализировали Гарика Сукачёва
Агутину потребовалась срочная медицинская помощь в самолете
Легендарному Мураду сломали скулу, нос и челюсть во время боя без правил в Москве
Мария Фирсова