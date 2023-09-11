Актриса Мария Скуратова умерла в 90 лет

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Советская и российская актриса театра, кино и ТВ Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
«На 91-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова. Сразу же по окончании Театрального училища имени Щукина Мария Морицевна была принята в труппу Театра Армии, куда ее пригласил выдающийся режиссер Алексей Дмитриевич Попов. С тех пор более 65 лет всю свою творческую жизнь она посвятила Театру Армии», — цитирует издание текст некролога.
Отмечается, что интеллигентная, глубокая, умная, Мария была из тех артистов, на которых держится русский реалистический театр.
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