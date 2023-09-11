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Актриса Мария Скуратова умерла в 90 лет

Советская и российская актриса Мария Скуратова умерла в 90 лет
11 сентября 2023, 23:08
Фото: iStock/Marat Musabirov

Фото: iStock/Marat Musabirov

Советская и российская актриса театра, кино и ТВ Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
«На 91-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова. Сразу же по окончании Театрального училища имени Щукина Мария Морицевна была принята в труппу Театра Армии, куда ее пригласил выдающийся режиссер Алексей Дмитриевич Попов. С тех пор более 65 лет всю свою творческую жизнь она посвятила Театру Армии», — цитирует издание текст некролога.

Отмечается, что интеллигентная, глубокая, умная, Мария была из тех артистов, на которых держится русский реалистический театр.


Скуратова кроме спектаклей появлялась и на телеэкранах. Актриса известна по ролям в фильмах «Дядя Ваня», «Завещание», «Эхо».

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#театр
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#актриса
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12 сентября: какой сегодня праздник, приметы и традиции
12 сентября 2023, 00:04

Фото: iStock/puflic_senior

12 сентября отмечается сразу несколько праздников. Православные в этот день отметят день перенесения святых мощей князя Александра, а те, кто не причастен к церковным торжествам, с удовольствием отметят День видеоигр и День джипера. Подробнее о праздниках читайте в материале «Радио 1».

День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите


В народе этот праздник принято называть Днем подразделений по защите свидетелей. В структуре МВД подразделение было создано в 2008 году. Его отмечают те сотрудники полиции, работа которых связана с защитой жизни людей, находящихся под государственной защитой.

День семейного общения

 
В некоторых странах 12 сентября ежегодно отмечается День семейного общения. История праздника неизвестна, однако, празднование уютного, домашнего торжества набирает популярность. По некоторым данным, праздник был создан для привлечения внимания к проблемам внутри семьи, связанных с недостатком общения и непониманием. В этот день следует наладить коммуникацию с родными и близкими, а также уделить особенное внимание детям.

 

Международный день вязания крючком

 
Творческий праздник отмечается рукодельницами по всему миру. История возникновения праздника уходит в далекое прошлое. Исследователи обнаружили в Египте вязаные носки, датируемые 300-500 гг. н. э. Считается, что это первое вязаное изделие, которое было изготовлено с помощью крючка. Отмечается, что такой вид рукоделия был популярен во многих социальных слоях. С помощью вязания бедные зарабатывали себе на жизнь, а состоятельные семьи таким образом проводили досуг.
 

День джипера


Стартовала регистрация на забег «Народный трейл» в Подмосковье
Стартовала регистрация на забег «Народный трейл» в Подмосковье


12 сентября в России принято отмечать праздник, посвященный первому отечественному внедорожнику, который был создан в 1941 году в НАТИ под руководством инженера-конструктора А.Ф. Андронова. Этот праздник отмечают все любители экстремального вождения. В обществе автомобилистов считается, что в этот день необходимо собираться вместе, делиться своими автомобильным подвигами и страстями к бездорожью.

День видеоигр


12 сентября отмечается День видеоигр. Праздник создан для того, чтобы вспомнить о культуре видеоигр, провести виртуальные соревнования с другими игроками и поделиться навыками с новичками. Праздник отмечают с 1996 года. Торжество особенно распространено в США, где для игр созданы специальные рестораны и клубы.
 

Александр Сытник


12 сентября отмечается церковный праздник – день Александра Сытника. В этот день православная церковь вспоминает Александра Невского. Князь известен своими достижениями в сражениях. Невскому не исполнилось и 20-ти лет, когда он впервые разбил шведские корабли на реке Неве. 12 сентября считается днем перенесения святых мощей князя.
Согласно традициям, в этот день нельзя сплетничать, говорить лишнее. Считается, что также нельзя никого судить даже за негативные поступки, также не следует считать мелочь до полудня, брать в дом котенка и брать в руки карты. Плохой приметой станет мытье головы. Раньше считалось, что человек после мытья волос в этот день может облысеть. 

Именины: Ян,Федор, Теодор, Степан, Петр, Павел, Макар, Леонид, Игнат, Иван, Денис, Даниил, Григорий, Гавриил, Афанасий, Алексей, Александр, Прасковья, Милица, Елизавета.

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#подмосковье
#церковь
#праздник
#досуг
#семьи
#соревнования
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Конгрессвумен Грин рассказала о психическом состоянии Трампа
Конгрессвумен Грин: Трамп невероятно здоров, полон сил и в здравом уме
11 сентября 2023, 22:38

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин рассказала о нынешнем состоянии бывшего американского лидера Дональда Трампа, об этом она написала на своей странице в X.
«Он невероятно здоров, полон сил, активен, чрезвычайно в здравом уме», - прокомментировала ситуацию Грин.

К посту она также прикрепила совместную фотографию с бывшим президентом. 

Ранее стало известно, что граждане Соединенных Шатов считают, что их нынешний глава Джозеф Байден слишком стар, чтобы переизбираться на второй срок. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.

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#дональд трамп
#здоровье
#джозеф байден
#конгресс сша
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МО Польши договорилось с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS
11 сентября 2023, 21:58

Фото: iStock/3D_generator

США и Польша подписали соглашение о производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS, сообщила американская компания Lockheed Martin.
«Согласно условиям рамочного соглашения, 486 автомобилей будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году. Помимо этого, будут произведены десятки тысяч ракетных боеприпасов», - говорится в сообщении компании. 

В пресс-релизе отметили, что страны договорились о производстве «десятка тысяч» ракет.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что Вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине. Отмечается, что этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России.

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#соглашения
#сша
#польша
#ракета
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Украина собирается продать имущество Артемия Лебедева в Киеве
ФГИ Украины: Жилье дизайнера Лебедева в центре Киева продадут или сдадут в аренду
11 сентября 2023, 21:46

Фото: РИА Новости/Ирина Мотина

Имущество известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве продадут или сдадут в аренду, об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).
В ФГИУ заявили, что получили активы дизайнера. У Лебедева были две квартиры в центре Киева, их планируют подать или сдать в аренду. Полученную сумму передадут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Отмечается, что квартиры Лебедева, одна из них площадью в 138,5 квадратных метров, вторая – 193,2, также принадлежали совладельцу его студии дизайна — программисту Константину Моршневу.

Дизайнер находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины изъял у Лебедева все киевское имущество.

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#суд
#квартиры
#имущество
#дизайнеры
#киев
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В Госдепе военные учения Армении и США назвали рутинными
11 сентября 2023, 21:19

Фото: iStock/Im Yeongsik

В Госдепе США прокомментировали военные учения Армении и США.
В США также отметили, что эти учения никак не связаны с напряженностью между Азербайджаном и Арменией. 

Отметим, что трансляцию брифинга вел официальный Youtube-канал Госдепартамента США.

Ранее стало известно, что в Армении стартовали армянско-американские военные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023. При этом в Минобороны Армении объяснили, что благодаря этому будет повышен уровень оперативной совместимости с американскими силами в международных миротворческих миссиях.

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#сша
#военные
#учения
#минобороны
#армения
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КГБ Белоруссии связал теракты СБУ с учениями ОДКБ
11 сентября 2023, 21:07

Фото: iStock/Three Spots

В КГБ Белоруссии предположили, что СБУ (Служба безопасности Украины) могла готовить диверсии против военных в ходе учений ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), сообщает «Белта».
«Почему теракты готовились именно сейчас? КГБ полагает, что это связано с учениями ОДКБ, которые недавно прошли в Беларуси. Любой инцидент с уничтожением военной техники или убийством военнослужащих стал бы новостью мирового масштаба», - прокомментировали ситуацию в ОДКБ. 

Ранее в Белоруссии обезврежены три боевые ячейки иностранных спецслужб. В эфире телеканала «Беларусь 1» также анонсировали, что 11 сентября вечером на телеканале выйдет фильм «На побегушках у СБУ», в котором будут раскрыты подробности задержания.

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#сбу
#белоруссия
#теракт
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В Минпросвещения рассказали о насилии и угрозах в отношении учителей из новых регионов РФ
Замминистра просвещения Бугаев: Учителям из новых регионов РФ угрожают насилием
11 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/AlexLinch

Учителя, которые работаю в новых регионах РФ, постоянно получают угрозы и даже подвергаются насилию с украинской стороны, об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев в интервью «РИА Новости».
«И сейчас угрожают. Те педагоги, которые работают в наших четырех субъектах, находящихся в этой ситуации, это герои, абсолютные герои, потому что с украинской стороны угрожают. И не только угрожают - пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам», - прокомментировал ситуацию Бугаев. 

Он также отметил, что несмотря на весь этот ужас, педагоги продолжают выходить на работу.

Бугаев напомним, что школьник в новых регионах России обеспечены бесплатным горячим питанием.

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#школьник
#герои
#педагоги
#минпросвещения
#новые регионы
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Аналитик Дробиз: Рынок алкоголя сегодня стабилен
11 сентября 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил о стабильности алкогольного рынка в России.
При этом он отметил, что потребление населением алкоголя выросло за счёт демографического аспекта.

«Сейчас восстанавливается молодежная демография, с каждым годом молодежи в группе населения от 18 до 30, становится больше. Тот провал рождаемости, который был с 1990 по 2002 год закончился. И новое поколение уже вышло в возраст употребления алкоголя», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

Он добавил, что население необходимо призывать к здоровому образу жизни. При этом, по его мнению, сейчас вместе со стабильным потреблением спиртного люди чаще стали заниматься спортом и более ответственно подходить к своему здоровью.

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#демография
#алкоголь
#рынок
#россияне
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В Сергиевом Посаде завершили возведение ЖК-долгостроя более чем на 200 квартир
11 сентября 2023, 18:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Сергиевом Посаде финишировало строительство жилого комплекса «Благовест», квартиры в котором несколько лет ждут более 200 жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
По итогам проверки ведомство выдало ЖК заключение о соответствии проектной документации. Теперь своё жильё получат 208 пострадавших дольщиков.
 
Ранее сообщалось, что окончание строительства намечено на IV квартал текущего года. Однако благодаря увеличению числа рабочих на объекте его сдали раньше намеченного срока.
 
Возведение жилого комплекса началось в 2012 году, но через шесть лет из-за финансовых сложностей застройщика работы остановились. В 2021 году дом передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства, и строительные работы возобновились.

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