Актрису Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов
76-летняя актриса Татьяна Васильева переведена в палату интенсивной терапии, где она пробудет сутки под наблюдением врачей.
Артистке сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Предварительный диагноз инсульт подтвержден не был. Васильева часто жаловалась на головокружения, которые усиливались при поворотах головы. Медики зафиксировали снижение кровообращения, что привело к нарушению функций мозга.
Накануне сообщалось, что актрису Татьяну Васильеву доставили в больницу с гипертонией в состоянии средней тяжести. 76-летняя артистка находилась дома, когда почувствовала недомогание.
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Предварительный диагноз инсульт подтвержден не был. Васильева часто жаловалась на головокружения, которые усиливались при поворотах головы. Медики зафиксировали снижение кровообращения, что привело к нарушению функций мозга.
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Анастасия Крестьянова