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Актрису Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии

14 июля 2023, 14:01

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

76-летняя актриса Татьяна Васильева переведена в палату интенсивной терапии, где она пробудет сутки под наблюдением врачей.
Артистке сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Предварительный диагноз инсульт подтвержден не был. Васильева часто жаловалась на головокружения, которые усиливались при поворотах головы. Медики зафиксировали снижение кровообращения, что привело к нарушению функций мозга.


Накануне сообщалось, что актрису Татьяну Васильеву доставили в больницу с гипертонией в состоянии средней тяжести. 76-летняя артистка находилась дома, когда почувствовала недомогание.

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#Васильева
#артистка
#больница
#здоровье
#атеросклероз
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Спасатель Щетинин рекомендовал не пользоваться телефоном во время молнии
14 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/Maksym Isachenko

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как сократить риск попадания молнии во время грозы, отметив, что даже находясь в доме в сельской местности желательно не пользоваться телефоном.
«Если находитесь в лесу, постарайтесь укрыться в низкорослом участке леса, ни в коем случае не подходите к высоким деревьям. Сосны, дубы, тополя, как правило, притягивают молнии. Если находитесь в сельской местности, желательно зайти в дом, закрыть окна, не пользоваться телефоном», — пояснил в беседе с RT Щетинин.

Находясь в поле, необходимо найти какую-либо низину или яму и укрыться там. Также во время молний ни в коем случае нельзя подходить к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антенне и т.д. Кроме того, лучше не стоять у окна во время такой непогоды.

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#гроза
#молния
#безопасность
#рекомендации
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SHOT: У актрисы Татьяны Васильевой поражены лёгкие
14 июля 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

У 76-летней артистки Татьяны Васильевой выявили диффузный пневмосклероз.
В больнице, куда была доставлена Васильева из-за жалоб на самочувствие, сделали рентгенографию грудной клетки. Об этом пишет телеграмм-канал SHOT.

​В результате обследования, у актрисы выявлена серьезная патология, при которой лёгочная ткань уплотнена, а объём лёгкого уменьшен, соответственно, снижена вентиляция. По данным портала, экстренного подключения пациентки к ​ИВЛ не требуется. 

​76-летняя артистка была госпитализирована в ночь на 14 ​июля. Васильева находилась дома, когда ее самочувствие резко ухудшилось. После КТ мозга, у артистки был выявлен атеросклероз. Известно, что она переведена в палату интенсивной терапии и находится под наблюдением медицинского персонала. 

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#актриса
#Васильева
#больница
#госпитализация
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Подмосковные спасатели перечислили пять правил безопасной рыбалки
14 июля 2023, 14:34

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах. Они рассказали жителям региона о пяти правилах безопасной рыбалки, сообщили в ведомстве.
Открытые водоёмы – места определённого риска, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности. Во-первых, нельзя отправляться на реки и озёра в состоянии алкогольного опьянения – употребление спиртного часто приводит к несчастным случаям. 
 
Во-вторых, перед началом рыбалки следует осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом – скользкой почвы, так как можно упасть в воду. 
 
В-третьих, при забрасывании удочки нужно следить, чтобы крючок с наживкой не зацепился за стоящих сзади или сбоку людей. 
 
В-четвёртых, лучше не заходить в водоём, чтобы открепить застрявшую блесну: дно может оказаться илистым, с ямами и густыми водорослями. 
 
В-пятых, рыбалку следует отложить, если собирается гроза. 
 
В Мособлпожспасе отметили, то пасмурную и дождливую погоду опытные рыбаки считают идеальной для клёва. Они рекомендовали соблюдать правила безопасного поведения на воде, чтобы не омрачать отдых.

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#Мособлпожспас
#рыбалка
#правила
#рыбаки
#Московская область
#Подмосковье
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Метеоролог Макарова: Погода в выходные будет комфортной
14 июля 2023, 14:27

Фото: istockphoto.com/Yuliya Shauerman

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила о том, что грядущие выходные в столице обещают быть тёплыми.
«Выходные будут более тёплыми, чем середина недели, но не жаркими. Комфортная погода. Но местами не обойдётся без кратковременных дождей. В Москве ночью +12...+14 °C, по области +10...+15 °C. В Москве днём в субботу +19...+21 °C, в воскресенье до +23...+25 °C. По области +21...+26 °C», — прокомментировала в беседе с RT Макарова.

Дор этого дождь затопил международный аэропорт Кутаиси в Грузии, в результате чего разрушилась часть потолка. Сотрудники ликвидировали последствия затопления. Из-за погодных условий некоторые рейсы задержали. При этом пострадавших не было.

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#погода
#Москва
#прогноз
#лето
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В Чехове оборудовали новые «Народные тропы»
14 июля 2023, 14:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

В Чехове более 50 стихийных троп, протоптанных жителями, превратились в удобные, благоустроенные пешеходные дорожки, благодаря программе «Народные тропы», инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.
В городском округе Чехов продолжается реализация губернаторской программы «Народные тропы», благодаря которой оборудовано свыше 50 пешеходных дорожек на местах протоптанных тропинок, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Народная тропа», это, наверное, то, с чем человек сталкивается каждый день и многие десятилетия. Смысл программы — обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы «срезать» путь до автобусной остановки, школы или больницы», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На данный момент завершены шесть пешеходных дорожек на улице Пионерской, Полиграфистов, Дружбы, Мира и Березовой роще. 

На сегодняшний день продолжаются работы по обустройству пешеходной дорожки на улице Полиграфистов вблизи дома 15. 
«До конца года мы обустроим еще 5 «народных троп», три из которых находятся в сельских населенных пунктах», — сообщил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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Здание детского реабилитационного центра передали в собственность Чехова.
#Чехов
#Григорий Артамонов
#Андрей Воробёв
#Народные тропы
#благоустройство
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Эксперт Каргалев: Сценарии с трудоустройством или заработком в Сети – популярные схемы мошенников
14 июля 2023, 14:08

Фото: istockphoto.com/Kenstocker

Руководитель Центра кибербезопасности Ярослав Каргалев заявил, что сейчас одним из наиболее популярным видов мошенничеств остаются сценарии с трудоустройством или заработком в интернете.
Особенно подвержены риску наткнуться на подобных злоумышленников люди, находящиеся в поиске работы.

«Пользователям предлагали заработать от 800 до 8,5 тыс. рублей в день на продвижении новых продуктов», — пояснил в беседе с RT эксперт.

По его словам, для продвижения продукции необходимо пополнить баланс своего аккаунта на специальном сайте. Таким образом мошенники получают и деньги жертвы, и её персональные данные.

До этого Госдума приняла закон, согласно которому банк должен в течение 30 дней возместить клиентам похищенные без их согласия деньги. Закон предполагает возвращение 100% похищенной суммы. Кроме того, предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества.

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#общество
#мошенники
#работа
#трудоустройство
#безопасность
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Опрос: Петербург, Москва и Сочи – лучшие города для переезда ради работы
14 июля 2023, 13:43

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, что россияне считают наилучшими городами для переезда ради работы Санкт-Петербург, Москву и Сочи.
В пятёрку лучших городов также вошли Краснодар и Казань.

Как уточняет RT, всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов.

До этого сообщалось, что Московская область возглавила топ не пляжных направлений для семейных поездок в июле. А вот худшим местом для отдыха стала Венесуэла. Как передаёт utro.ru, один из российских туристов поделился своим не лучшим опытом поездки на Маргариту. По его словам, отпуск там дорогой, скучный и бестолковый.

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#опрос
#города
#работа
#туризм
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Депутат Рады Железняк сообщил о призыве парламента к президенту Грузии помиловать Саакашвили
14 июля 2023, 13:41

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада Украины призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом Железняк сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что парламент Украины призвал президента Грузии помиловать Саакашвили из-за тяжелого состояния здоровья, а также предоставить к нему доступ уполномоченному Верховной рады по правам человека.

Призыв к помилованию бывшего президента Грузии Рада также направила к парламентам стран Евросоюза.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии в октябре 2021 года. Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия не будет передавать Киеву заключенного Михаила Саакашвили, несмотря на призыв Владимира Зеленского.

Зеленский поручил МИД Украины вызвать к себе посла Грузии и призвать его покинуть страну в течение 48 часов для консультации с Тбилиси. Все это произошло на фоне участия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в дистанционном заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. 

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#Саакашвили
#Украина
#Грузия
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Экологи объяснили причины нашествия лис
14 июля 2023, 13:32

Фото: istockphoto / Wojciech Sobiesiak

Министерство экологии Московской области передает о появлении лис в жилых массивах и деревнях.
В региональное министерство экологии поступили обращения о появлении лис вблизи населенных пунктов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства. Один из лидеров по числу таких обращений — городской округ Серпухов.

В Минэкологии заявили, что возросшая активность лис отмечается не только в Серпухове.
«Получая такие обращения, мы, разумеется, принимаем доступные нам меры, работаем с муниципалитетами, с охотхозяйствами. Однако здесь есть проблемы как правового, так и экологического порядка. Нет нормативных актов, регулирующих численность диких животных в пределах поселений. Кроме того, Подмосковье стремительно урбанизируется, а это всегда сопровождается синантропным эффектом – так в экологии называется способность диких видов постоянно существовать в непосредственной близости от людей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Как сообщают жители, животные появляются даже днём, в населённых пунктах, в том числе в массивах многоквартирных домов, где их привлекают контейнеры с отходами.

Минэкологии призывает жителей вовремя утилизировать отходы, содержать в порядке свои жилища, чтобы не создавать кормовую базу диким животным в черте города и населенных пунктов. 

При обнаружении диких животных вблизи населенных пунктов необходимо звонить по единому номеру службы быстрого реагирования «112».

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Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.
#Лиса
#нашествие лис
#бешенство
#Минэкологии
#Тихон Фирсов
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Подмосковье ищет медработников