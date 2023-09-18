Акция «Наш лес. Посади своё дерево» собрала на центральной площадке около 1,8 тыс человек

Группа компаний Самолет запустила новый удобный сервис «И живи-ка», который позволяет сразу въехать в жилье от застройщика и выплачивать ежемесячную арендную плату в качестве первого взноса на ипотеку.

В рамках программы, участник может заехать в квартиру сразу после предварительного одобрения ипотеки и расчёта первоначального взноса, живя в новой квартире, он будет ежемесячно платить за неё, будто платя за аренду, но эти ежемесячные платежи будут учитываться как часть первоначального взноса. Как только сумма платежей покроет первый взнос, жилец сможете оформить ипотеку и стать собственником квартиры. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Стоимость жилья будет зафиксирована и жильцу не будет страшен рост цен на недвижимость.

В программе участвуют несколько жилых комплексов, расположенных на территории Московской области. К концу году их список пополнится ещё 12 жилыми комплексами.

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