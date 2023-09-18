Акция «Наш лес. Посади своё дерево» собрала на центральной площадке около 1,8 тыс человек

Фото: Комлесхоз МО
«Центральной площадкой стал участок в Кудиновском участковом лесничестве близ деревни Новая Купавна Богородского городского округа. Жители приходили семьями, с детьми, с друзьями. На площадку приехали коллективы различных ведомств и волонтёры – всего 1750 человек. Там высалили 15960 тысяч сеянцев сосны», – рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.Для участников экологической акции провели мастер-классы и концерт, работала полевая кухня.
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