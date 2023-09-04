Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября

Фото: Комлесхоз МО
«В акции могут принять участие все желающие – жители Московской области и гости региона. Для них уже подготовили посадочный материал и инвентарь – перчатки, вёдра, лопаты и мечи Колесова. Всего для традиционной акции подобрано почти 700 участков», – отметили в ведомстве.На лесных площадках 16 сентября планируется высадить свыше 100 тыс сеянцев сосны и ели, на муниципальных – примерно 31 тыс саженцев декоративных деревьев и кустарников, фруктовые деревья.
Адреса всех площадок, где пройдёт акция, можно найти на Геопортале Подмосковья в разделе Комлесхоза региона «Наш лес. Посади своё дерево 2023».
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