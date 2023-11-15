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Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября

15 ноября 2023, 12:58
Фото: istockphoto/Olga Yefanova

Фото: istockphoto/Olga Yefanova

В России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития проводится акция #ЩедрыйВторник. Это всемирный день благотворительности, основная цель которого — дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела, привлечь внимание к благотворительности.
Участвовать в общественной инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические объединения и организации, а также частные лица. За время проведения акции в России, то есть с 2016 года, к ней присоединились около 4,5 тысячи организаций из разных регионов страны. Координатором проекта в России выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности», деятельность которого направлена на развитие благотворительности и поддержку НКО в России.

В этом году #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября. Мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник рекомендуется проводить в период с 21 ноября по 10 декабря 2023 года.


Стать партнером акции можно зарегистрировавшись на сайте щедрыйвторник.рф, рассказав о своем мероприятии в интерактивной карте и поделиться рассказом о своем участии в социальных сетях, используя хештег #ЩедрыйВторник.

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Депутат Хамзаев: Надо исключить образы исторических сооружений с алкоголя
15 ноября 2023, 13:34

Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить производителей алкоголя в праве использования изображений исторических и архитектурных памятников для дизайна этикеток для спиртных напитков.
Он пояснил, что этикетка товара имеет высокое значение в плане визуального и информационного наполнения, а изображения на алкогольной продукции памятников архитектуры, вызывающих чувство гордости у россиян, могут способствовать повышению продаж такого товара и являться своеобразным маркетинговым ходом производителей.

«Прошу дать поручение проработать позицию ведомства по изменению нормативно-правовых актов в части введения запрета для производителей алкогольных напитков использовать на розничной упаковке изображения памятников светской и культовой архитектуры — за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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#алкоголь
#производители
#госдума
#маркетинг
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«Термин повышение неверный»: что будет с пенсиями в России в 2024 году на самом деле
В Союзе пенсионеров назвали тех, кто получит надбавку к пенсии в 2024 году
15 ноября 2023, 12:57

Фото: iStock/mizar_21984

14 ноября Госдума приняла законопроект об увеличении пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% в 2024 году. Поправки также были приняты в закон о пенсионном обеспечении лиц, которые проходили военную службу. Редакция «Радио 1» расскажет, кто может рассчитывать на повышенную пенсию в 2024 году, из чего складываются выплаты, и смогут ли они покрыть инфляцию.

Кому увеличат пенсию в 2024 году


Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 ноября 2024 года вырастут пенсии военных и приравненных к ним лиц. По его словам, выплаты проиндексируют на 4,5 процента.

Володин рассказал, что необходимые средства, которые уйдут на поддержку пенсионеров, уже заложены в бюджет страны. Кроме того, с 1 января следующего года выплаты должны поднять более 32 миллионам неработающих граждан на пенсии. Такие пенсионеры будут получать 22 605 рублей ежемесячно.

Авторы инициативы прежде заявляли, что пенсионное обеспечение будет покрывать инфляцию. Кроме того, принятый проект увеличивает стоимость одного пенсионного коэффициента. В текущем году его показатель не превышает 123,8 рублей. В 2024 году его сумма составит 133,1 рубля.

Напомним, документ о повышении пенсионных выплат россиянам был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года. Согласно законопроекту, к страховой пенсии по старости и инвалидности будет добавлено 7915,4 рубля.


В России в 2024 году увеличат пенсии
В России в 2024 году увеличат пенсии

Кому пересчитали пенсию с 1 ноября


В ноябре текущего года прошел перерасчет пенсий граждан. Дополнительные выплаты получили бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Кроме того, доплату к пенсионным выплатам получили работники угольной промышленности, однако только те, кто имеет стаж не менее 25 лет и трудился на строительстве шахт или на открытой добыче ископаемых.

Согласно нововведениям, повышенная пенсия была начислена тем россиянам, кому уже исполнилось 80 лет.

Увеличат ли МРОТ и зарплаты в 2024 году

 
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда. Соответствующее поручение внес президент России Владимир Путин.


Как будут проиндексированы пенсии


Принятые Госдумой поправки прокомментировал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. В беседе с «Радио 1» он рассказал, какое различие существует между «индексацией» и «повышением» пенсий, а также о том, как государственные меры поддержки помогут справится с инфляцией.

По словам эксперта, пенсии повысятся у всех пенсионеров. Однако термин «повышение» неверный.

«Здесь имеет место сказать «индексация». Говорить о повышении можно тогда, когда увеличивается база пенсии, то есть страховая пенсия. Она может повышаться, если государство примет решение именно увеличить размер пенсионного балла. Решения, которые приняты на будущий год, носят компенсационный характер», — объяснил Рязанский.
 
По его словам, речь идет о компенсации потерь в связи со снижением покупательной способности. В течение 2023 года она опустилась на 7,5% в среднем. Этот тот уровень инфляции, который ожидается в конце текущего года. Эксперт пояснил, что на ту пенсию, которая была ранее, можно купить на 7,5 % меньше. Таким образом экономическое положение пенсионеров становится хуже.

«Для того, чтобы положение неработающих пенсионеров не ухудшалось, проводится индексация. Она коснется всех пенсионеров. В том числе тех, кто получает страховую пенсию, а это более двух миллионов человек. Речь идет о пенсии по старости, трудовой пенсии, которая исчисляется из баллов и трудового стажа», — сообщил Рязанский.

В России в 2024 году увеличат пенсии
В России в 2024 году увеличат пенсии

Глава Союза пенсионеров также рассказал, из чего складывается пенсия по старости и как она будет проиндексирована.  

«Такая пенсия состоит из страховой части и фиксированной выплаты. Последняя в этом году составляет 7,5 тысяч рублей, в следующем году она будет больше на 1000 рублей. Если говорить о страховой части, то в среднем она увеличится также на 1000 рублей. Таким образом, среднее увеличение будет на 7,5%», — объяснил Рязанский.
 
Кроме того, индексация коснется тех, кто получает социальные пенсии. Они значительно ниже, чем страховые выплаты и больше напоминают социальные пособия, заявил эксперт. Рязанский отметил, что такие пенсии тоже будут проиндексированы.

«Будут проиндексированы все выплаты, которые положены пенсионерам. В том числе выплаты за особые заслуги, ежемесячные денежные выплаты и другие. Есть также военные пенсионеры и приравненные к ним силовики. У них отдельная шкала и методики, но выплаты также проиндексированы, это уже произошло в этом году», — заключил Рязанский.

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#пенсионеры
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«Иначе вымрем»: Демограф Крупнов объяснил важность внедрения предмета семьеведение
Демограф Крупнов объяснил важность внедрения семьеведения в школьную программу
15 ноября 2023, 12:24

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В 2024 учебном году в российских школах может появиться новый предмет — семьеведение. В специально созданных учебниках подросткам объяснят, как принимать себя, научат основам психологии и педагогики, а также начнут знакомить с основами института семьи. Об этом рассказала председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью для «РИА Новости».
Насколько важен этот предмет на самом деле и как сделать его преподавание более эффективным, рассказал корреспонденту «Радио 1» председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.

«Это очень полезная инициатива с точки зрения акцента на семью и на её важность», - отметил эксперт. 

Однако, по словам Крупнова, этот предмет, на который вряд ли выделят больше одного часа, рискует затеряться среди остальных, чего допускать категорически нельзя. Именно поэтому семьеведение необходимо внедрить в качестве внеурочной деятельность, считает демограф. 

«Это должно происходить в формате неких острых дискуссий – о роли мужчины, о роли женщины, о будущем семьи, кто, что, кому должен и почему семья так важна», - объяснил Крупнов. 

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Эксперт также предложил такой интересный формат как «встреча со счастливой многодетной семьей», чтобы подростки на наглядном примере могли понять, о чём написано в учебниках. Возможно, информацию стоит преподносить через специально снятые фильмы, но точно не формате домашних заданий, как по математике и русскому языку, подчеркнул Крупнов. 

«Это критически необходимо, иначе мы вымрем. Проблематика семьи должна пронизывать все школьное и дошкольное образование, но в абсолютно умных и тактичных формах», - в завершении отметил эксперт.

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В Одинцове построят новый ландшафтный парк
15 ноября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Новый ландшафтный парк появится в районе деревни Папушево. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел осмотр территории в деревне Папушево, на которой начали работы по обустройству ландшафтного парка. 

«Сегодня осмотрели территорию, на которой планируется благоустройство. Проектирование и сами работы финансирует инвестор коттеджного посёлка, но парковая зона будет доступной для всех и бесплатной.  <…> В этом году инвестор благоустроил парковку на 48 мест и приступает к земельным работам. В следующем году сделает черновую планировку, также предстоит проложить коммуникации, подготовить основания и фундаменты для малых архитектурных форм», - отметил глава Андрей Иванов.

Парк будет оснащен эко-тропой, игровыми зонами для детей, а также организуют пространства для занятий спортом и мастер-классов.

Стоит отметить, что завершить строительство парка планируется в 2026 году. 

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#одинцово
#парк
#благоустройство
#андрей иванов
#одинцовский городской округ
#подмосковье
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В Москву прилетела россиянка, которую сын бросил на пороге консульства в Мехико
МИД: россиянка Котова, которую сын бросил без денег в Мехико, прибыла в Москву
15 ноября 2023, 12:02

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Российская пенсионерка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка оставили на пороге консульства РФ в Мехико, прилетела в Москву. Об этом сообщает МИД.
«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9:00 границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие», — передает РИА Новости сообщение МИД.

По информации агентства, консул Александр Иващенко рассказал, что 73-летняя женщина передвигается на инвалидной коляске из-за болей в спине. Также она имеет проблемы с давлением.

Уточняется, что в 2022 году женщина продала все свое имущество и уехала с сыном и его женой - гражданкой Украины в Мехико. Далее они планировали нелегально пересечь границу и уехать в США. Сделать им это не удалось. Однако позже супруги получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Тогда они бросили пожилую женщину на пороге российского консульства в Мехико, не оставив ей никаких денег.

В России у брошенной сыном пенсионерки не осталось жилья и нет родственников. Однако депутаты планируют обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой для того, чтобы оказать Котовой помощь.
#сша
#помощь
#имущество
#женщина
#депутаты
#мид
#супруги
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Теплоснабжение в Химках будут усиленно контролировать весь зимний период
15 ноября 2023, 10:38

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках для оперативного ремонта возникающих неполадок на сетях теплоснабжения увеличили количество ремонтных бригад и спецтехники. Усиленный режим работы сохранится на весь отопительный период, заявил глава городского округа Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-службе администрации муниципалитета.
«В округе к центральному отоплению подключены 1 435 многоквартирных домов. Инфраструктура теплового хозяйства насчитывает 17 котельных, 99 центральных тепловых пунктов и более 450 км трубопровода, по которым тепло и горячее водоснабжение поступает в дома. В прошлом году мы столкнулись перебоями в теплоснабжении. Причина – изношенность сетей и оборудования тепловых пунктов», – сказал Волошин.
Он напомнил, что для комплексного обновления коммуникаций при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Минэнерго региона разработали трёхлетнюю программу модернизации всей системы теплоснабжения Химок.    

К нынешнему отопительному сезону в округе выполнили первый этап программы : заменили 15 участков трубопровода протяженностью более 4 км, обновили 13 котельных и 88 тепловых пунктов. Локально отремонтировали более 100 км сети. 
 
На отремонтированных участках отопление и горячее водоснабжение подаются в полном объёме. На оставшейся, старой части теплосети возникают утечки. С октября в Химках уже устранили почти 240 прорывов на трубопроводе.
 
По поручению главы округа создан оперативный штаб по вопросам теплоснабжения. 

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#химки
#теплоснабжение
#теплотрасса
#дмитрий волошин
#жкх
#московская область
#подмосковье
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На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 6,5 тыс подмосковных семей
15 ноября 2023, 10:14

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались 30 тыс жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Подмосковье занимает второе место среди субъектов Федерации по количеству заявок – регион представляют 6569 семей
 
Всего в проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» с момента запуска подано более 500 тыс заявок в семейных командах из 89 регионов России. Из-за высокого интереса к конкурсу регистрацию продлили до 18 декабря. 
 
С 25 октября на сайте параллельно с регистрацией стали доступны для выполнения первые задания дистанционного этапа. Весной будущего года команды, показавшие лучшие результаты, примут участие в окружных полуфиналах. А летом состоится финал. Он соберёт 300 семей со всей страны. 

Главный приз конкурса – сертификаты на улучшение жилищных условий. Победители также смогут отправиться в путешествие по России. 

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#семьи
#семьи с детьми
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Около 50 эвакуированных из Газы россиян временно разместили в Подмосковье
15 ноября 2023, 10:00

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

48 прилетевших в понедельник в Москву граждан России, эвакуированных из охваченного боевыми действиями сектора Газа, находятся в пункте временного размещения в Подмосковье. Об этом сообщил глава пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.
«В понедельник первый спецрейс МЧС привёз из Каира 70 россиян. Часть из них остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском городском округе. Это 48 человек. Они обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания», – уточнил Охотенко. 
В МЧС отметили, что выбрали Подмосковье, так как регион уже имеет опыт приёма и адаптации беженцев. Ранее в область приезжали жители Луганской и Донецкой народных республик.   Эвакуация из сектора Газа россиян, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, была организована российским МЧС совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан перешла через КПП «Рафах» на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за 2 дня пересекли 169 граждан России.

13 ноября спецборт Ил-76 МЧС с 70 гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Позже самолёт Ил-76, на борту которого находилась вторая группа из 98 эвакуированных, совершил посадку в той же воздушной гавани. А через КПП «Рафах» в Египте прошла уже третья группа россиян из 40 человек. 
 
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#эвакуация
#сектор газа
#мчс
#подмосковье
#московская область
#волоколамск
#израиль
#безопасность
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Городской округ Пушкинский начали украшать к Новому году
15 ноября 2023, 09:48

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В городском округе Пушкинский приступили к украшению муниципалитета к главному празднику – Новому году. Об этом в своём телегарм-канале написал глава администрации Максим Красноцветов.
По его словам, всего по округу будет установлено более 100 новогодних инсталляций, также сотрудники Городского хозяйства оформят мосты и деревья вдоль центральных улиц. Завершить все работы в округе планируется к 1 декабря.

Отметим, что в этом году в Пушкино обновили Советскую площадь, сквер «Молодожёнов» и территорию перед ЗАГСом. Максим Красноцветов совместно с коллегами оценил качество выполненных работ за год и проверил готовность общественных пространств к зимнему сезону.

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#максим красноцветов
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#пушкинский округ
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