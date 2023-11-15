Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября

Фото: istockphoto/Olga Yefanova
В России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития проводится акция #ЩедрыйВторник. Это всемирный день благотворительности, основная цель которого — дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела, привлечь внимание к благотворительности.
Участвовать в общественной инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические объединения и организации, а также частные лица. За время проведения акции в России, то есть с 2016 года, к ней присоединились около 4,5 тысячи организаций из разных регионов страны. Координатором проекта в России выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности», деятельность которого направлена на развитие благотворительности и поддержку НКО в России.
В этом году #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября. Мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник рекомендуется проводить в период с 21 ноября по 10 декабря 2023 года.
Стать партнером акции можно зарегистрировавшись на сайте щедрыйвторник.рф, рассказав о своем мероприятии в интерактивной карте и поделиться рассказом о своем участии в социальных сетях, используя хештег #ЩедрыйВторник.
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В этом году #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября. Мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник рекомендуется проводить в период с 21 ноября по 10 декабря 2023 года.
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Александр Бойцов