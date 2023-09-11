Акция «Цифровой Диктант» пройдет во всех регионах России с 29 сентября по 15 октября

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Во время проведения тестирования планируется проведение различных мероприятий, направленных на рост цифровой грамотности у населения. Среди них разнообразные лекции, пресс-брифинги и возможность прохождения тестирования на специальных офлайн-площадках в разных городах РФ. Основываясь на результатах «Цифрового Диктанта» можно будет определить Индекс цифровой грамотности населения России.
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