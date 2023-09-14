Al Arabiya: Число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек

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Число погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч человек. Пропавшими без вести числятся 20 тысяч человек. Такие данные приводит ливийское общество Красного Полумесяца.
По данным Красного Полумесяца, не менее двух тысяч тел погибших было смыто наводнением в Средиземное море. Кроме того, власти опасаются, что дождями и наводнением из земли вымыло неразорвавшиеся боеприпасы и мины, которые затем вынесло на побережье. Это создает дополнительную опасность для местных жителей и для групп спасателей, которые ищут выживших под завалами и в прибрежных водах.
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Александр Бойцов