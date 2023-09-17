Al Jazeera: Число отравлений детей из-за грязной воды в Ливии достигло 150

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Количество отравлений загрязненной водой среди детей после наводнения в ливийском городе Дерна возросло до 150. Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды Ибрагим аль-Араби Мунир на заседании в Триполи правительства национального единства (ПНЕ).
Руководитель Ливийского национального центра по борьбе с болезнями Хайдар ас-Саих ранее сообщал о 55 случаях отравления, зафиксированных среди детей. Он также сообщил, что считает необходимым провести эвакуацию людей из тех районов, которые были затоплены в результате наводнений.
Ибрагим аль-Араби Мунир рассказал, что загрязнение колодцев произошло из-за резкого повышения уровня воды. В них попали сточные воды и вода с загрязненных участков. Министр обратился к населению с призывом воздержаться от использования колодцев, так как вода в них может оказаться непригодной для питья, что может привести к еще большему увеличению количества жертв отравлений.
По последним данным, число погибших из-за наводнения в Дерне может достичь 18-20 тысяч человек. Представитель МВД Ливии Тарек аль-Харраз назвал ситуацию в городе катастрофической, так как много тел погибших все еще находится в море и под завалами.
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Ибрагим аль-Араби Мунир рассказал, что загрязнение колодцев произошло из-за резкого повышения уровня воды. В них попали сточные воды и вода с загрязненных участков. Министр обратился к населению с призывом воздержаться от использования колодцев, так как вода в них может оказаться непригодной для питья, что может привести к еще большему увеличению количества жертв отравлений.
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Александр Бойцов