Американцы стали чаще переезжать в опасные районы в поисках дешевого жилья

Фото: iStock/Jon Rehg
Последние два года демонстрируют рост внутренней миграции в США в области, подверженные высокому риску климатических бедствий, таких как жара, наводнения и пожары. Такую информацию на основе исследования брокерской фирмы Redfin приводит Bloomberg.
Дэрил Фейрвезер, заместитель главного экономиста в Redfin, связывает эту тенденцию с тем, что люди, в первую очередь, стремятся найти доступное жилье, и критерий экономической доступности имеет больший вес, чем потенциальная климатическая угроза.
Читайте также:
В России дорожает арендное жилье
Россиянам назвали сроки расселения из ветхого жилья в ряде регионов
В Москве рекордно вырос спрос на вторичное жилье
Артем Кузьмин