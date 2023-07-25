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Американцы стали чаще переезжать в опасные районы в поисках дешевого жилья

Bloomberg: американцы чаще переезжали в климатически опасные районы из-за цен на жилье
25 июля 2023, 06:27

Фото: iStock/Jon Rehg

Последние два года демонстрируют рост внутренней миграции в США в области, подверженные высокому риску климатических бедствий, таких как жара, наводнения и пожары. Такую информацию на основе исследования брокерской фирмы Redfin приводит Bloomberg.

В 2021 и 2022 годах области, наиболее уязвимые к наводнениям, испытали чистый приток населения примерно в 400 тысяч человек. Это на 103% больше, чем в предшествующем двухлетнем периоде. В течение того же времени округа США с наибольшей вероятностью лесных пожаров приняли на 446 тысяч человек больше, чем ушло (прирост на 51% по сравнению с 2019-2020 годами). Прибывшее население в районах с высочайшим риском экстремальной жары оценивается в 629 тысяч человек (рост на 17%).

Дэрил Фейрвезер, заместитель главного экономиста в Redfin, связывает эту тенденцию с тем, что люди, в первую очередь, стремятся найти доступное жилье, и критерий экономической доступности имеет больший вес, чем потенциальная климатическая угроза.

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#США
#жилье
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Пользователи Twitter назвали Путина настоящим лидером
В Twitter восхитились общением Путина с народом в Кронштадте
25 июля 2023, 06:57

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Пользователи Twitter с восхищением отреагировали на размещенное ирландским журналистом Чей Боузом видео, на котором российский лидер Владимир Путин прогуливается с людьми в Кронштадте.
«Настоящий лидер», - написал один из онлайн-пользователей.  

«Это человек, который говорит то, что думает, делает то, что говорит, и люди знают, что могут ему доверять. В отличие от западных политиков», - подметил второй.  

«Мне бы так хотелось познакомиться с этим великим человеком», - подытожил третий.      

Ранее читатели немецкого издания Die Welt были шокированы словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в стране – это результат «урока» от Владимира Путина.

«Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще называем Россию санкциями», - заявили в сети.

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#Путин
#Кронштадт
#Twitter
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В России предлагают увеличить пошлины на ввоз импортных вин
Минэкономразвития планирует увеличить пошлины на ввоз импортных вин до 20 процентов
25 июля 2023, 06:11

Фото: istock/Inside Creative House

Проект постановления о повышении тарифов на импорт вин из стран, не относящихся к союзным, с 12,5% до 20% был подготовлен Министерством экономического развития России.
«В рамках разработанного в России проекта постановления предусматривается увеличение пошлины на ввоз зарубежных вин до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Проект разработан Минэкономразвития», — сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник.
Согласно информации издания, тариф был рассчитан таким образом, чтобы его введение ощутимо сказалось в качестве контрсанкции. Тем не менее, по проекту еще не принято окончательное решение.

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#вино
#пошлины
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В России дорожает арендное жилье
Эксперт по недвижимости Хлыстова: в России резко выросла цена за аренду жилья
25 июля 2023, 05:05

istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Повышенный спрос на арендное жилье привел к увеличению ставок аренды, сообщила URA.RU зампред департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова.
«Время пика запросов на аренду в больших городах, которое обычно приходилось на период с середины августа до середины октября до начала пандемии, теперь все больше сдвигается к летним месяцам. Те, кто в прошлые годы сталкивался с нехваткой предложения осенью и резким увеличением ставок, стараются ранее найти подходящее жилье, в основном это студенты. Спрос начал заметно увеличиваться с конца июня», — заявила Дарья Хлыстова.
Она отметила, что сокращение доступного для аренды жилья будет поднимать средние ставки аренды. Это будет происходить как за счет роста цен на наиболее востребованные квартиры, так и за счет исчезновения наиболее доступных вариантов с рынка.

По словам, специалиста, в некоторых крупных городах России уже сейчас можно ощутить нехватку доступных предложений. Например, за последний месяц количество доступных для долгосрочной аренды квартир в Москве сократилось на 14%, в Перми — на 11%, в Санкт-Петербурге — почти на 10%.

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#жилье
#аренда
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В МАГАТЭ рассказали о минах, найденных рядом с Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра ЗАЭС
25 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на периферии периметра Запорожской АЭС эксперты обнаружили противопехотные мины направленного действия. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства по атомной энергии.
По словам Гросси, специалисты МАГАТЭ во время осмотра площадки ЗАЭС обнаружили в закрытой буферной зоне между внутренним и внешним периметром атомной электростанции несколько мин. Уточняется, что у персонала Запорожской АЭС нет доступа в эту зону.

«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», — отметил Гросси.

Гендиректор добавил, что эксперты обсудили произошедшее с представителями станции, которые рассказали, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».

Несмотря на то, что детонация обнаруженных мин не повредит станции, их наличие на АЭС противоречит нормам безопасности МАГАТЭ, подчеркивается в заявлении агентства.

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#МАГАТЭ
#ЗАЭС
#мины
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Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров
Бастрыкин заявил, что считает недопустимым неуплату налогов блогерами
25 июля 2023, 03:59

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов. Он выразил это мнение в беседе с РИА Новости.
Бастрыкин подчеркнул, что блогерам следует обращать внимание на случаи, когда их коллеги становились фигурантами уголовных дел.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, но при этом не вносят вклад в государственную казну, что в текущих условиях для страны неприемлемо», — заявил Бастрыкин.
Глава Следственного комитета подчеркнул, что претензии к блогерам не отличаются от вопросов к любому другому бизнесу.

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#Бастрыкин
#блогеры
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Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские
Times of Israel: протест в Тель-Авиве завершился, 18 человек задержаны, ранены полицейские
25 июля 2023, 03:55

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Протестная акция в Тель-Авиве подошла к концу, в результате которой 18 участников были задержаны, а 10 полицейских получили травмы, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на официальное заявление полиции.
«Протест в Тель-Авиве завершился... В процессе демонстрации 18 людей были арестованы за нападения на полицейских или нарушение общественного порядка... В ходе стычек 10 полицейских были ранены», — указано в заявлении.
Ссылаясь на полицейское заявление, издание также сообщает о произошедшем во время протестов случае стрельбы в поселении Хацерим, расположенном в Южном округе Израиля. Выстрел в воздух из пистолета был сделан руководителем муниципальной службы безопасности.

Отмечается, что порядок был восстановлен полицией, и семь человек были задержаны для проведения допроса.

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#Израиль
#протесты
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СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
Бастрыкин: СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
25 июля 2023, 03:48

Фото: сайт Кремля

В России до менее чем трех процентов замедлились темпы роста коррупционных преступлений, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.
«Можно уверенно утверждать, что благодаря целенаправленной и эффективной работе, рост числа коррупционных преступлений в России снизился и не превысил трех процентов. Число раскрытых дел — 4,3 тысячи — аналогично показателям за соответствующий период прошлого года», — отметил он.
Кроме того, Бастрыкин выразил уверенность в том, что взаимодействие с другими правоохранительными структурами приведет к постепенному снижению уровня коррупции.

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#преступность
#Бастрыкин
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Turkstat раскрыл число россиян, получивших ВНЖ в Турции после начала СВО
Turkstat: за 2022 год 99 тысяч россиян получили вид на жительство в Турции
25 июля 2023, 02:58

Фото: iStock/as creative atelier

В 2022 году 99 000 россиян стали обладателями турецкого вида на жительство (ВНЖ), сообщает Турецкий институт статистики (Turkstat).
«В общей сложности в 2022 году турецким ВНЖ стали обладать более 408 000 человек. Из этого числа 99 000 (25%) составляют граждане России», — сообщает газета «Ведомости», опираясь на статистические данные.
Отмечается, что это количество значительно превышает показатель предыдущего года, когда турецкий ВНЖ получили 22 000 россиян.

Наибольшее число российских граждан, по состоянию на 24 июля, проживает в Стамбуле, Анталье и Анкаре. Важно отметить, что россияне лидируют по количеству полученных турецких ВНЖ.

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#Турция
#Россия
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Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России
Эксперт Третьяков: восточные и средиземноморские рестораны – самые прибыльные в России
25 июля 2023, 02:40

Фото: istockphoto/Kiwis

Наиболее доходными для российских ресторанов являются восточная и средиземноморская кухни, заявил соучредитель Stereo People Group и опытный ресторатор Андрей Третьяков в беседе с РИА Новости.
При этом прибыль зависит не только от выбора кухни, но и от наличия напитков в меню, а также от стоимости и доступности ингредиентов, используемых для приготовления блюд.

Третьяков подчеркнул важность правильного экономического планирования и учёта стоимости каждого ингредиента при расчете прибыли заведения.

Кроме того, ресторатор отметил, что существенное значение имеет наличие напитков в меню, поскольку наценка на барные товары может достигать до 600%. В свою очередь, даже кухня с популярными напитками может стать весьма прибыльной.

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