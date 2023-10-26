Американец пережил сердечный приступ и решил жить в пещере

Фото: istockphoto/splendens
Мужчина из США перенёс сердечный приступ в 37 лет и решил радикально поменять жизнь, выживая в дикой природе.
The Guardian пишет, что спортсмен, экс-военный Донни Даст из США, Колорадо, в 37 лет начал испытывать боли в груди. К врачам не обращался, пока его экстренно не госпитализировали из-за инфаркта. Мужчине провели стентирование. Медики установили в сердце стент, заменяющий поврежденный сосуд. После выписки Даст был определён в группу реабилитации к 85-летним пенсионерам, которые тоже пережили инфаркт.
Тогда Даст понял, что должен излечиться иным способом. До операции он занимался экстремальным туризмом, водил группы в походы. Армейский опыт и физподготовка позволяли выживать американцу в лесу даже в суровых условиях. Как только Даст смог самостоятельно свободно передвигаться, он ушел в лес, желая «жить в пещере, рядом с которой можно охотиться и пить из ручьев».
Первые 6 месяцев Даст провел между домом в Колорадо, где у него двое сыновей и их мать. В лес он не брал почти ничего из современного оборудования. Он сам разводил костер, охотился и сооружал себе постель, питался ягодами, кореньями, грибами, кроликами и белкам. Жил в нескольких пещерах.
Спустя полгода такой жизни мужчина купил трейлер, чтобы пользоваться им, когда покидает лес, чтобы встретиться с детьми. Даст ощущает себя здоровым и счастливым.
После опыта излечения дикой природой Даст издал несколько книг об этом. Мужчина начал вести социальные сети и YouTube-канал о навыках выживания.
Даста стали приглашать консультантом на съемки фильмов и в реалити-шоу.
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Тогда Даст понял, что должен излечиться иным способом. До операции он занимался экстремальным туризмом, водил группы в походы. Армейский опыт и физподготовка позволяли выживать американцу в лесу даже в суровых условиях. Как только Даст смог самостоятельно свободно передвигаться, он ушел в лес, желая «жить в пещере, рядом с которой можно охотиться и пить из ручьев».
Спустя полгода такой жизни мужчина купил трейлер, чтобы пользоваться им, когда покидает лес, чтобы встретиться с детьми. Даст ощущает себя здоровым и счастливым.
После опыта излечения дикой природой Даст издал несколько книг об этом. Мужчина начал вести социальные сети и YouTube-канал о навыках выживания.
Даста стали приглашать консультантом на съемки фильмов и в реалити-шоу.
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Мария Фирсова