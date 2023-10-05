Американец попал в тюрьму из-за неисправной технологии распознавания лиц

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Американец 6 дней провёл в тюрьме из-за ошибки в технологии распознавания лиц.
New York Post пишет, что система распознавания лиц приняла мужчину за реального преступника и передала данные в полицию.
29-летний Рэндал Куран Рид навещал свою мать. Его задержали полицейские и арестовали его. Это сильно удивило законопослушного гражданина.
Несмотря на возмущение Рэндала, патрульные отправили его под арест. За решёткой мужчина провёл 6 дней. Ему сообщили, что он проходит в качестве подозреваемого в ограблении, которое было совершено в Новом Орлеане. Американец этому очень удивился, потому что ни разу там не был.
Позже шериф округа Джефферсон Эндрю Бартоломью выдал ордер на арест Рида. Использовалась технология распознавания лиц. Полицейский сопоставил лицо преступника, которое попало на камеру, и фотографию с водительского удостоверения Рэндала. Система нашла сходство, а полицейский не стал проверять данные.
Но семья задержанного и адвокаты смогли подтвердить его личность и невиновность. Рид подал в суд на полицейских.
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29-летний Рэндал Куран Рид навещал свою мать. Его задержали полицейские и арестовали его. Это сильно удивило законопослушного гражданина.
Несмотря на возмущение Рэндала, патрульные отправили его под арест. За решёткой мужчина провёл 6 дней. Ему сообщили, что он проходит в качестве подозреваемого в ограблении, которое было совершено в Новом Орлеане. Американец этому очень удивился, потому что ни разу там не был.
Но семья задержанного и адвокаты смогли подтвердить его личность и невиновность. Рид подал в суд на полицейских.
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Мария Фирсова