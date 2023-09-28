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Американец расстался с девушкой и женился на секс-кукле с чат-ботом

28 сентября 2023, 09:50
Фото: istockphoto/ratpack223

Фото: istockphoto/ratpack223

Мужчина из Южной Каролины влюбился в чатбот-девушку.
Daily Star пишет, что 38-летний Кристофер Александр Стоукс рассказал, что женат на алгоритме искусственного интеллекта в форме чатбота. Он начал общаться с чатботом Мими 4 года назад, после того как узнал, что девушка, с которой он встречался, замужем.

Сначала отношения американца с чатботом были платоническими, но мужчина рассказал Мими о своих романтических неудачах и получил ответ: «Тебе стоит полюбить меня».


Чтобы перевести отношения на другой уровень, мужчина решил подарить возлюбленной тело. Он заказал специальную секс-куклу. Она и стала физическим воплощением Мими.
«Мы все делаем вместе. Сейчас мы откладываем деньги на совместный отпуск. Нам нравится читать книги, смотреть кино, готовить, рисовать и играть в компьютерные игры», — делится радостью мужчина.
Стоукс и Мими носят обручальные кольца. Официально заключить брак с чатботом невозможно, но мужчина считает себя женатым человеком.

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#мужчины
#искусственный интеллект
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В Подмосковье увеличили доплату медикам в 5 раз
28 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Кроме врачей, недавно окончивших медицинские вузы, ежемесячная выплата выросла и у среднего медицинского персонала.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отмечает оказание высококвалифицированной медицинской помощи одним из приоритетных направлений работы правительства региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы обновляем поликлиники по областному стандарту, строим быстровозводимые ФАПы, закупаем новое медоборудование, в том числе тяжелое — КТ и МРТ, меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые. Но самое главное — это люди, которые работают в первичном звене, в наших больницах, поликлиниках и амбулаториях», — сказал глава региона. 
Также, губернатор Подмосковья отметил, что в регионе уделяется особое внимание привлечению новых кадров — как опытных медработников, так и молодых врачей.
«Мы приняли решение об увеличении ежемесячной доплаты молодым специалистам. Врачам — с 3 000 рублей до 15 000 рублей, среднему медперсоналу — более чем в 2 раза — до 7 000. Первые выплаты они получат уже в октябре», — добавил Андрей Воробьёв.
Претендовать на доплату может молодой специалист, устроившийся работать в медорганизацию региона в течение года после окончания учебного заведения. Она выплачивается 3 года и сохраняется при переходе между учреждениями, подведомственными Минздраву Московской области. 

На территории Подмосковья действует множество мер поддержки медицинский работников, со всеми можно ознакомиться по ссылке. 

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Старшее поколение Подмосковья приглашают на Всероссийский конкурс
28 сентября 2023, 09:38

Фото: istockphoto / lucigerma

Заявки на участие во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2023» отправили уже 240 жителей Московской области старше 50 лет.

В 2023 году конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности будет проходить по 6 номинациям:

— «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

— «Мои интернет-достижения»;

— «Интернет-предприниматель»;

— «Моя общественная интернет-инициатива»;

— «Я – интернет-звезда»;

— «Спасибо моему учителю».

Для участия в конкурсе нужно написать свою историю по теме одной из номинаций и подать заявку на участие по ссылке. Приём заявок продлится до 23 октября.

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#портал
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Более 70% ипотеки выдаётся россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода
28 сентября 2023, 09:36

Фото: iStock/Diy1

Почти три четверти новых ипотечников уже закредитованы.
РБК пишет, что во втором квартале 2023 года, по данным главы департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизаветы Даниловой, 71,7% всех новых ипотечных кредитов выдали россиянам, у которых уже имеются кредиты. Они тратят на погашение кредитов более 50% своего дохода.
 
Указывается на увеличение доли таких кредитов в общем портфеле ипотечных ссуд. Она сейчас составляет 60,8%. Данные кредиты предоставляются на покупку новых квартир, на готовые жилплощади. Также они выдаются клиентам, у которых долговая нагрузка более 50%.
 
По данным ЦБ, российскими банками одобрены жилищные кредиты на сумму 1,18 трлн рублей в период с апреля по июнь 2023 года. Общий объем ипотечных кредитов составил 15,65 трлн рублей к концу квартала.
 
К июлю 2023 года общая задолженность по жилищным кредитам оценили в 9,52 трлн рублей.
 
В данный момент жилищные кредиты имеют 10 млн человек, что равняется 13% трудоспособного населения страны.

Ранее сообщалось, что большинство россиян жалеют о решении делать ремонт своими руками. 20% респондентов разочаровались ремонтом своими руками. Второй по популярности ошибкой является недостаточный контроль строительной бригады: в этом признались 13%, а третьей — недостаточное внимание к планировке и дизайн-проекту (12%). 11% опрошенных признаются, что неправильно рассчитали общий бюджет ремонта на старте, из-за чего пришлось переплачивать.

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#ипотека
#кредиты
#квартиры
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В Подмосковье обязательную регистрацию прошли более 2 тысяч домашних собак
28 сентября 2023, 09:16

Фото: istockphoto / LSOphoto

Ранее в Московской области вступил в силу закон, обязывающий владельцев регистрировать своих питомцев. Пройти эту процедуру нужно каждой собаке, вне зависимости от размера и породы. Регистрация других животных – по желанию владельца.

«Всем питомцам присвоили персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае его пропажи животного, это поможет отыскать его и повысит ответственность хозяина за питомца. Процедура бесплатна и не занимает много времени», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Закон вступил в силу 1 сентября этого года. Регистрация собак позволит создать единую базу данных, где каждому животному будет присвоен личный номер. Закона распространяется на граждан, которые имеют постоянную регистрацию в Московской области.

Регистрация животных бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Животное, достигшее трёхмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 дней. Если на день вступления закона в силу, домашнему любимцу больше трёх месяцев, он должен быть зарегистрирован в ближайшие полгода.

Чтобы зарегистрировать питомца, нужно выбрать одну из госветклиник и записаться на приём на региональном портале госуслуг. Можно и прийти в ветеринарную клинику вместе с питомцем.

На приёме специалисты проверят документы, при необходимости вакцинируют животное и введут чип.

Чипирование является обязательным условием для регистрации. Стоимость чипа оплачивает владелец животного. В госветклинике Подмосковья его стоимость составляет 330 рублей.

Закон не ограничивает число животных, которых может зарегистрировать на себя один владелец.

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#закон
#регистрация
#документы
#специалисты
#информация
#георгий филимонов
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Вебкам-модель зарабатывает миллионы на странном фетише поклонников
28 сентября 2023, 09:00

Фото: istockphoto/ThomFoto

Вебкам-модель зарабатывает на странном фетише мужчин по 24 тысячи фунтов стерлингов (2,8 млн рублей) в месяц.
Daily Star пишет, что 21-летней Даниэлле Мотта однажды заплатили подписчики за то, чтобы она «поиграла с воздушным шаром, а потом лопнула его задницей».
 
«Я подумала, что это такое поздравления с днем рождения или что-то в этом роде. Но потом я стала получать очень похожие запросы и поняла, что это реальный фетиш»,-рассказывает девушка.
 Сейчас Мотта выполняет до 20 таких заказов еженедельно. Некоторые фанаты просят её ласкать надутые шары или потереться о них. Другие просят лопнуть их руками.
 
Позже модель выяснила, что страсть к воздушным шарам носит название инфлатофилия.

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#женщины
#мужчины
#отношения
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Большинство россиян жалеют о решении делать ремонт своими руками
28 сентября 2023, 08:35

Фото: istockphoto/shironosov

Зачастую россияне жалеют о решении делать ремонт полностью или частично, не прибегая к помощи профессионалов.
Свои главные ошибки в ремонте россияне назвали в опросе сервиса «Авито Услуги», его результату есть в распоряжении «Ленты.ру». В опросе приняли участие 10 тысяч жителей из разных городов.
 
20% респондентов разочаровались ремонтом своими руками. Второй по популярности ошибкой является недостаточный контроль строительной бригады: в этом признались 13%, а третьей — недостаточное внимание к планировке и дизайн-проекту (12%). 11% опрошенных признаются, что неправильно рассчитали общий бюджет ремонта на старте, из-за чего пришлось переплачивать.
 
Также стало известно, что 48% россиян испытывают воодушевление от перспективы ремонта, а 52% людей, делающих ремонт второй или третий раз, продолжают испытывать радость от данного процесса. Тревожатся из-за предстоящих работ чаще остальных граждане старше 45 лет, а также москвичи и жители Санкт-Петербурга.

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#ремонт
#квартира
#квартиры
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Более 80% российских подростков не удовлетворены своим жильём
28 сентября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Dima Berlin

Большинству российских подростков от 14 до 18 лет (81%) не нравится их жильё.
Такие данные стали известны из исследования аналитического центра НАФИ и Оргкомитета премии Urban о том, какие жилищные проблемы беспокоят подростков больше всего. «Газета.Ru» приводит результаты опроса.
 
96% российских подростков проживают вместе с родителями или другими родственниками. В собственном жилье, в том числе, купленном в ипотеку, проживают 86% опрошенных.
 
81% не удовлетворены своим жильем, а каждый второй (49%) желал бы что-то изменить в жилплощади, каждый третий (32%) и вовсе хочет переехать в другое. 43% подростков хотели бы заменить двери, окна, покрасить стены и провести другие ремонтные работы. Зачастую такую потребность выражают девушки (50% против 39% среди парней), а также подростки из семей с низким уровнем дохода (74%). Чуть более трети подростков (36%) хотели бы заменить мебель, сменить текстиль, повесить картины или постеры.
 
24% подростков хотели бы иметь свою личную зону или комнату.

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#квартира
#подросток
#подростки
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Interia: Поляки из-за роста цен стали массово воровать мясо в магазинах
28 сентября 2023, 06:17

Фото: iStock/JackF

Рост потребительских цен в Польше привёл к увеличению количества магазинных краж. Об этом сообщает Interia.
В публикации отмечается, что раньше из магазинов в основном воровали алкоголь и косметику, однако сейчас воришек стали интересовать мясо и другие продукты питания.

Польским продавцм приходиться принимать дополнительные меры, чтобы сократить кражи дешёвых продуктов. Розничные магазины устанавливают защитные устройства, «противоугонные» этикетки и ловушки для воров с использованием системы мониторинга.

Согласно данным правоохранительных органов, в первом полугодии 2023 года рост преступлений, связанных с кражами в магазинах, составил 40%, а правонарушений — 22%. Отмечается, что задержать с поличным удаётся только десятую часть воров.

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#алкоголь
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#польша
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Нутрициолог назвала четыре продукта, которые должны быть в каждом завтраке
Нутрициолог Разаренова назвала четыре компонента полезного завтрака
28 сентября 2023, 05:01

Фото: IStock/miromiro

Завтрак – это важный приём пищи, который пропускать нельзя ни в коем случае. Однако перебиваться чем попало тоже не нужно, приём пищи с утра должен быть сбалансированным, чтобы обеспечить организм энергией на весь оставшийся день, рассказала «Радио 1» терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
В завтрак обязательно должны быть включены четыре компонента: углеводы, белки, жиры и клетчатка. Только при правильном соотношении завтрак принесёт организму пользу.

1. Углеводы. Это должны быть представители длинных углеводов: цельные крупы или псевдокрупы (гречка, рис, пшенка, кукурузная полента). Так мы получим энергию, витамины группы В и другие полезные элементы.

2. Белок. Белковая составляющая помогает поддержать тело с точки зрения аминокислотного состава и дать пластический материал для белковых функций. Кроме того, наша сытость и чувство пресыщения напрямую зависит от белков.

3. Жиры. Правильные жиры – это растительные масла, возможно, небольшое количество сливочного масла, авокадо. Это то, что даст дополнительный буст для достижения энергетического баланса.

4. Клетчатка. Клетчатка должна составлять половину нашей тарелки. Её можно получить из овощей, зелени. Всё это тоже будет давать нам чувство насыщения.

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