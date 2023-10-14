Американец выловил огромного кижуча и побил 53-летний рекорд

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сегодня лично проверил, как идут работы по восстановлению подачи отопления в многоквартирные дома.

Напомним, пуск отопления в Химках провели с 4 по 10 октября, а 14 октября были зафиксированы перебои в подаче тепла сразу в нескольких многоквартирных домах городского округа.

Сегодня в оперативном порядке коммунальные службы заменили задвижку на центральном тепловом пункте на улице Пожарского, таким образом подача тепла в 13 многоквартирных домов будет восстановлена до конца дня.“Регулировку параметров системы теплоснабжения круглосуточно ведут 10 бригад ТСК «Мосэнерго» — более 40 человек и 20 единиц техники. До 16 октября во всех домах городского округа стабилизируют температурные показатели”,- сообщили в администрации городского округа.

Помимо прочего, специалисты управляющей компании проведут обход по домам, чтобы убедиться в исправной работе систем. Медиа — администрация г.о. Химки.