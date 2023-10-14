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Американец выловил огромного кижуча и побил 53-летний рекорд

14 октября 2023, 18:26
Фото: iStock/Marek Trawczynski

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Мужчина из США выловил кижуча весом 4,9 кг и побил 53-летний рекорд Миннесоты.
UPI пишет, что 53-летний рекорд побил Дэвид Сичош, когда рыбачил на озере Верхнее 4 сентября. Предыдущий рекорд Миннесоты был установлен в 1970 году.

Супруга рыбака Крис Скай первой заметила, что на удочку попалась рыба. Мужчина тут же схватил удочку и выловил крупного кижуча.


«По реакции капитана я сразу понял, что у нас тут действительно большая рыба», — поделился воспоминаниями рыбак.
Улов Сичоша был доставлен в город Дулут. Там рекорд официально подтвердили специалисты.

Ранее Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска.

Рекорд 28 июля установил Кит Деграфф, решивший порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и друзьями. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.

«Улов оказался таким огромным, что я сначала принял его за палтуса», —вспоминает Деграфф.
Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.

«Самое забавное в этой истории то, что я рыбачил таким образом, чтобы поймать что угодно, кроме окуня. У меня были только крючки и наживка, и я надеялся поймать черную треску или другую рыбу, живущую на глубине около 300 метров»,-рассказал Кит Деграфф.
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#сша
#рыбалка
#рыбаки
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Кулеба приписал себе возвращение McDonalds на Украину
Кулеба лично просил Блинкена вернуть McDonalds на Украину
14 октября 2023, 18:23

Фото: iStock/TonyBaggett

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лично попросил госсекретаря США Энтони Блинкена помоь возобновить работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине. Об этом Кулеба сообщил в интервью телеканалу «1+1».
По словам Кулебы, он ехал на машине и заметил, что все заведения McDonalds закрыты, тогда он позвонил Блинкену.

«Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?», — заявил украинский министр.

Он добавил, что личный мотив в его просьбе отсутствовал.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья. Госсекретарь в свою очередь отметил, что в его жизни подобное не случалось. Тогда Кулеба заверил его, что и у него самого такое происходило «очень-очень редко».

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#сша
#санкции
#мид
#министр
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Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления
14 октября 2023, 16:36

Фото: Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сегодня лично проверил, как идут работы по восстановлению подачи отопления в многоквартирные дома.

Напомним, пуск отопления в Химках провели с 4 по 10 октября, а 14 октября были зафиксированы перебои в подаче тепла сразу в нескольких многоквартирных домах городского округа.

Сегодня в оперативном порядке коммунальные службы заменили задвижку на центральном тепловом пункте на улице Пожарского, таким образом подача тепла в 13 многоквартирных домов будет восстановлена до конца дня.“Регулировку параметров системы теплоснабжения круглосуточно ведут 10 бригад ТСК «Мосэнерго» — более 40 человек и 20 единиц техники. До 16 октября во всех домах городского округа стабилизируют температурные показатели”,- сообщили в администрации городского округа.

Помимо прочего, специалисты управляющей компании проведут обход по домам, чтобы убедиться в исправной работе систем. Медиа — администрация г.о. Химки.

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#тепло
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#жку
#дома
#коммунальные службы
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Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отправило более 200 тонн гумпомощи на Донбасс
14 октября 2023, 16:14

Фото: iStock/Biserka Stojanovic

С мая по сентябрь 2023 года каширское подразделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» отправило более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«С августа 2023 года на территории нашего округа осуществляет деятельность Фонд содействия развитию городского округа Кашира Московской области «Кашира-660», исполнительным директором которого является руководитель Каширского «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр Серяпин», - прокомментировали ситуацию в администрации. 

Благодаря поддержке «БОЕВОГО БРАТСТВА», российским военнослужащим доставляют сотни тонн необходимых им продуктов, лекарств и вещей. Приоритетными, разумеется, являются те подразделения, в которых служат каширяне. 

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Жителям Кашира-2 проведут перерасчет за тепло и горячую воду

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#кашира
#фонд
#сво
#подмосковье
#военные
#гуманитарная помощь
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Жителям Кашира-2 проведут перерасчет за тепло и горячую воду
14 октября 2023, 16:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жителям микрорайона Кашира-2 проведут перерасчет за теплоснабжение и горячую воду, об этом сообщил первый заместитель главы городского округа Сергей Кирюхин.
Напомним, 11 октября в 15:00 на магистральных тепловых сетях произошла авария. В связи с этим, была приостановлена работа котельни в деревне Горки. Подача тепла и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Кашира-2 была временно приостановлена.

Подачу тепла и горячей воды возобновили в 12:00 13 октября. Как сообщили в пресс-службе администрации, работа котельной на 90 мВт восстановлена.

За то время, когда каширяне остались без теплоснабжения и горячей воды, администрация пообещала сделать перерасчет и вернуть жителям микрорайона деньги.

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#деньги
#авария
#кашира
#администрация
#горки
#подмосковье
#теплоснабжение
#горячая вода
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В Кашире стартовал муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют - 2023»
14 октября 2023, 15:47

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Кашире стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют - 2023» стартовал 10 октября.

К участию зарегистрированы восемь педагогов из общеобразовательных школ городского округа. 

Конкурсантов ждет три отборочных этапа. На первом педагогам будет необходимо представить презентацию и рассказать о своем опыте профессиональной деятельности. Затем участники проведут перед жюри открытый урок со своими учениками. И наконец, на третьем этапе, учителей ждет публичное выступление.

Администрация городского округа пожелала всем конкурсантам не успешно продемонстрировать свои таланты, но и открыть в себе много нового.

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#таланты
#кашира
#подмосковье
#педагоги
#учителя
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Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления
14 октября 2023, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил ход работ по восстановлению параметров отопления в городе. Об этом Волошин написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что на центральном тепловом пункте на улице Пожарского рабочие произвели замену задвижки, диаметр который составляет 200 мм, чтобы восстановить подачу отопления в 13 многоквартирных домах на этом участке. По словам Волошина, сегодня днем тепло должно поступить в полном объёме.

Отмечается, что количество проблемных участков сократилось. В округе зафиксировано снижение параметров тепла в 29 МКД. Согласно распоряжению главы Химок, все службы работают в усиленном режиме. Работу ведут десять бригад ТСК «Мосэнерго», в состав которых входит более сорока человек и двадцать единиц техники.

До 16 октября во всех домах округа произойдет стабилизация температурных показателей.

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#снижение
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Олимпийский чемпион Костомаров после установки протезов начал водить машину
14 октября 2023, 13:19

Фото: istockphoto/algre

Роман Костомаров показал в своём Telegram-канале, как управляет машиной после установки протезов.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился с подписчиками видео, где он водит машину после установки протезов.
 
«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», —рассказал Роман Костомаров.
Роман Костомаров рассказал, что продал мотоцикл Yamaha, чтобы купить протез на руку.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — рассказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
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#автомобиль
#спорт
#машины
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Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока
Хуснуллин: Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока
14 октября 2023, 13:02

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока. Об этом Хуснуллин написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что открыто движение машин по всем четырем полосам. По словам вице-премьера РФ, за время работы демонтировали 2 поврежденных пролета и надвинули новые. В ходе реконструкции потребовалось порядка 534 тонн металлоконструкций. 

Напомним, ночью 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. Уточняется, что при теракте погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка.

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Юные робототехники из Каширы посетили аэродром «Северка»
14 октября 2023, 11:55

Фото: iStock/aapsky

На осенних каникулы школьники из объединения робототехники Детского экологического центра городского округа Кашира, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Увлекательная экскурсия на аэродром «Северка», который расположен в городском округе Коломна, состоялась 10 октября. 

С начала учебного года школьники изучали строение летательных аппаратов, изготавливали модели самолетов самостоятельно и даже тренировались на авиасимуляторе! В завершении обучения в кружке роботехники школьники отправились на аэродром «Северка». 

«На этой экскурсии ребятам рассказали об устройстве самолетов малой авиации, порядке их обслуживания и ремонта. А потом ребята попробовали себя в роли пилотов на симуляторе самолета Cessna», - рассказали представители каширской администрации.

Сотрудники аэродрома высоко оценили качество авиамоделей, который сконструировали юные робототехники.

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