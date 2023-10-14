Американец выловил огромного кижуча и побил 53-летний рекорд

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Супруга рыбака Крис Скай первой заметила, что на удочку попалась рыба. Мужчина тут же схватил удочку и выловил крупного кижуча.
«По реакции капитана я сразу понял, что у нас тут действительно большая рыба», — поделился воспоминаниями рыбак.Улов Сичоша был доставлен в город Дулут. Там рекорд официально подтвердили специалисты.
Ранее Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска.
Рекорд 28 июля установил Кит Деграфф, решивший порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и друзьями. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.
«Улов оказался таким огромным, что я сначала принял его за палтуса», —вспоминает Деграфф.Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.
«Самое забавное в этой истории то, что я рыбачил таким образом, чтобы поймать что угодно, кроме окуня. У меня были только крючки и наживка, и я надеялся поймать черную треску или другую рыбу, живущую на глубине около 300 метров»,-рассказал Кит Деграфф.Читайте также:
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