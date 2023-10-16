Американец забил акулу молотком и чудом избежал тюрьмы

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В американском штате Флорида мужчина забил молотком редкую акулу. После этого ему пришлось несколько раз посетить недешевого психиатра и пройти специальные курсы рыбной ловли.
Уэддилу было предъявлено сразу два обвинения: о вылове редких видов акул и о жестоком обращении с животными. Он был на волосок от тюремного заключения. В итоге суд приговорил его к условному сроку на один год. Также мужчина должен будет выплатить 250 долларов в пользу местного зоопарка, посетить психиатра за свой счет и изучить правила рыбалки на специальных платных курсах.
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Александр Бойцов