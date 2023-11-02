Американка организовывала секс-вечеринки для сына-подростка

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В США начался суд над американкой, которая организовывала секс-вечеринки для сына и его друзей.
Fox News сообщает, что 49-летнюю Шэннон О’Коннор обвиняют в 63 уголовных преступлениях, в их числе сексуальное насилие над несовершеннолетними и создании угрозы для жизни детей. Присяжные заслушали показания 17 пострадавших и признали женщину виновной.
По версии обвинителей, в течение 2020 года О’Коннор организовала 6 вечеринок для подростков 14-15 лет. Женщина споила детей виски и водкой до беспамятства, а после заставляла заниматься сексом.
Следствие установило, что американка «наблюдала за половыми актами и смеялась над ними».
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По версии обвинителей, в течение 2020 года О’Коннор организовала 6 вечеринок для подростков 14-15 лет. Женщина споила детей виски и водкой до беспамятства, а после заставляла заниматься сексом.
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Мария Фирсова