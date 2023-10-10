Американская спортсменка пожертвовала рекордом, чтобы спасти котёнка

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
В США спортсменка сошла с марафонской дистанции, чтобы спасти котёнка.
Издание UPI сообщает, что спортсменка осталась без медали. Сара Бохан была близка к установлению личного рекорда в марафоне, когда заметила котенка в нескольких километрах от финиша. Спортсменка решила ему помочь.
Американка пробежала с котенком примерно 2 км, пока не встретила зрителей, которые забрали котёнка к себе домой. По словам спортсменки, у неё есть две кошки, и она всегда пытается помогать животным, которые попали в беду.
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«Я подумала, что помочь котенку важнее. Это был просто человеческий инстинкт», — говорит Сара Бохан.
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Мария Фирсова