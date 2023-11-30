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Американские биологи обнаружили, что морские звезды без мозга могут учиться

BES: морские звезды вида офиура черная могут учиться на собственном опыте
30 ноября 2023, 17:10
Фото: istockphoto/naturediver

Фото: istockphoto/naturediver

Американские ученые из Дьюкского университета в штате Северная Каролина выяснили, что определенные виды морских звезд могут учиться несмотря на то, что у них отсутствует мозг.
Исследование опубликовал научный журнал Behavioral Ecology and Sociobiology (BES).

Биологи наблюдали за офиурой черной (Ophiocoma echinata). Она обитает в тропических водах Атлантического океана и Карибском море. Нервная система этих животных является структурами в конечностях, соединяющимися в кольцо вокруг рта.


«У них нет никакого обрабатывающегося центра. Каждая нервная связка может действовать независимо», — говорит ведущий автор исследования Джулия Нотар.
Биологи поместили 16 офиур в резервуары с водой и выдавали им еду каждые 30 минут. Во время кормления одной группы морских звезд свет приглушали. А другая группа животных питалась при включенном освещении.

Исследование проходило в течение 10 месяцев. За это время иглокожие из первой группы выработался условный рефлекс на темноту. Когда свет выключался, они выползали из укрытий ещё до момента, как им сбрасывали корм. Эта ассоциация сохранилась и спустя 13-дневный перерыв, когда офиур кормили, не меняя освещение.

Ученые пока не выяснили, как именно морским звездам удается запоминать опыт, не имея мозга.

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#животные
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Омбудсмен Фаевская помогла жителю Орехово-Зуева получить социальные услуги на дому
30 ноября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на получение социальных услуг на дому жителю Орехово-Зуева. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Мужчина сам обратился к Фаевской. Девять месяцев он не мог воспользоваться социальными услугами на дому как инвалид-колясочник.
«Василий оказался в трудной жизненной ситуации. Человеку с ограниченными возможностями необходимо регулярно получать требуемые услуги. Чтобы оперативно помочь ему, мои сотрудники связались с руководством Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Вскоре Василий заключил договор с центром на получение социальных услуг на дому», – рассказала Фаевская.
В пресс-службе напомнили, как обратиться к уполномоченному, если восстановить нарушенные права самостоятельно не получается. Можно позвонить по телефону 7 (498) 602-32-20 и рассказать о проблеме. Ещё один вариант – написать на почту upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, подтверждающие нарушение прав. Также можно заполнить форму на сайте

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#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#орехово-зуево
#инвалиды
#социальная помощь
#подмосковье
#московская область
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В Крыму оценили ущерб от «мегашторма» почти на 40 млрд рублей
МЧС: предварительная сумма ущерба Крыму от непогоды составила 39,7 млрд руб
30 ноября 2023, 17:28

Фото: iStock/AwakenedEye

Стихия в Крыму нанесла ущерба на сумму порядка 39,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев.
«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей», - сообщил Садаклиев в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время обесточены 19 высоковольтных линий. Порядка 10306 человек остаются без света. При этом в 42 населенных пунктах частично отсутствует водоснабжение. Людям привозят воду на водовозках.

Также в пунктах временного размещения находятся более 50 человек. Там им предоставлено все необходимое.

Ранее Садаклиев сообщал, что ущерб инфраструктуре и объектам в Республике Крым составляет около 490 миллионов рублей. Однако после сбора и анализа всей информации эта цифра должна значительно вырасти. По его мнению, так как подсчет ущерба продолжается и появляются все новые данные, эта цифра может вырасти как минимум вдвое. Он также сообщил, что полное восстановление электроснабжения в республике ожидается к утру среды 29 ноября.

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#данные
#сочи
#водоснабжение
#человек
#крым
#шторм
#регионы
#ущерб
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В Горно-Алтайске мать несла сына-инвалида на спине из-за плохой дороги
30 ноября 2023, 17:25

Фото: istockphoto/GAYSORN EAMSUMANG

В Горно-Алтайске женщина несла сына-инвалида на спине из-за плохой дороги.
«Подъем» в Telegram-канале сообщает, что нынешней осенью на улице Ушакова в Горно-Алтайске провели газ. Газовики раскопали дорогу и оставили в неприглядном виде.

В организации «Народный фронт» рассказали, что таких действий пострадали жители пяти домов. Они не могут добраться до жилья на автомобилях. Среди пострадавших— семьи с детьми, у одного из которых детский церебральный паралич (ДЦП).

От дороги до домов нужно подниматься примерно 200 метров. Всё это время женщине нужно нести на спине сына-инвалида. По словам местной жительницы, когда муж работает, она сама вынуждена расчищать дорогу.

Общественники направили обращения в прокуратуру и газовую организацию, требуя привести дорогу в порядок.

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#дети
#дорога
#дети-инвалиды
#новости
#прокуратура
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Число зарегистрированных в Московской области автомобилей такси превысило 100 тыс
30 ноября 2023, 17:23

Фото: Минтранс МО

Подмосковный Минтранс за три месяца внёс более 7,5 тыс автомобилей в реестр легкового такси и выдал перевозчикам свыше 680 разрешений. Таким образом, сейчас в реестре такси числятся около 100 тыс автомобилей и порядка 37 тыс перевозчиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
С 1 сентября вступил в силу закон об организации таксомоторных перевозок, позволяющий физлицам получить разрешение на работу в такси.
«На сегодня на территории региона зарегистрированы более 36 тыс индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц. Ещё порядка 70 водителей работают как самозанятые», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что разрешение на таксомоторную деятельность можно получить, подав заявление в электронной форме через региональный портал госуслуг, или обратившись в МФЦ. Для удобства граждан министерство разработало чат-бот в «Телеграм». 

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#регистрация
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В Подмосковье осудили мужчин, убивших пенсионера на его даче в ходе ограбления
СК: в Подмосковье осудили грабителей, убивших москвича на его даче
30 ноября 2023, 17:12

Фото: iStock/Zolnierek

В Московской области суд признал виновными пятерых мужчин, которые убили москвича, пытаясь ограбить его дачу. Они получили наказания от 9 до 23 лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Подмосковья.
Следствие установило, что 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново вооруженные мужчины в масках проникли на дачу 65-летнего москвича. Хозяин дома выстрелил в сторону грабителей из травматического пистолета, а они выстрелили в него из ружья и пистолета, попав в живот. Пенсионер скончался на месте.

Преступников оперативно задержали. На допросе они признались в совершении преступления.

«Также установлено, что в 2018 году подсудимые уже совершали разбойное нападение на загородный дом потерпевшего, а в 2019 году совершили кражу денежных средств из его домовладения. Однако тогда сотрудникам правоохранительных органов выйти на их след не удалось», - говорится в сообщении ведомства. 

В итоге всего девять уголовных дел были соединены в одно производство.

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Глава Истра Витушева вручила ключи от квартиры девушке-сироте
30 ноября 2023, 16:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава Истры Татьяна Витушева вручила ключи собственной квартиры студентке - сироте. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
Ключи от квартиры получила студентка Истринского филиала Красногорского колледжа Мария Саъдуллоева.

«Жильё детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется в рамках государственной программы Московской области «Жилище». Собственное жилье - хороший старт для начала самостоятельной жизни. Я искренне поздравляю Марию с этим знаменательным событием, желаю ей обустроить своё новое жильё уютно и красиво», - поделилась Татьяна Витушева.

Также глава отметила что за 2023 год квартирами будут обеспечены 14 детей-сирот городского округа Итсраю

Стоит отметить, что на сегодняшний день ключи от благоустроенных квартир были вручены уже десятерым подросткам.

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Ведущий Би-би-си пожаловался на большое количество «белых» коллег
Telegraph: ведущий обвинил Би-би-си в недостаточном расовом разнообразии
30 ноября 2023, 16:52

Фото: iStock/microgen

Ведущий Би-би-си Нихаль Артаниэк обвинил телерадиовещательную корпорацию в недостаточном расовом разнообразии среди своих сотрудников. Об этом сообщает Telegraph.
Отмечается, что Артаниэк, выступая на ежегодной конференции по разнообразию и инклюзивности, отметил, что на него оказывает тот факт, что он видит на работе исключительно белых людей. После чего дна из продюсеров Би-би-си Шерил Варли сообщила, что организация намерена решить проблему недостаточного разнообразия среди работников.

Напомним, не так давно британская телерадиокорпорация Би-би-си была участником нескольких скандалов. В одном из них журналисты обвини организацию в предвзятости и двойных стандартах при освещении эскалации палестино-израильского конфликта.

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#сми
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В декабре награждённые медалью за оборону Ленинграда получат допвыплаты
30 ноября 2023, 16:40

Фото: iStock/mizar_21984

В декабре текущего года награждённые медалью за оборону Ленинграда получат от государства дополнительные выплаты. Об этом сообщила Валентина Матвиенко в рамках совещания по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию снятия блокады.
Она добавила, что защитники Ленинграда с 1 декабря смогут бесплатно ездить на поездах дальнего следования. Такой подарок для них подготовили РЖД.

«С 1 декабря этого года жители блокадного Ленинграда имеют возможность бесплатного проезда на поездах дальнего следования без ограничения количества поездок и с сопровождающими», — отметила Матвиенко.

Ранее также сообщалось, что в декабре 2023 года российские пенсионеры смогут получить сразу две выплаты по старости. Часть пенсионеров, которые обычно получают пенсии до десятого числа ежемесячно, в конце декабря сможет получить сразу две выплаты. Поясняется, что такая возможность связана с тем, что из-за технической корректировки праздничных дат в декабре россиянам также выплатят и январскую пенсию.

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Мособлдума представила новую настольную игру «Моё Подмосковье»
30 ноября 2023, 16:37

Фото: Мособлдума

Мособлдума в год своего 30-летия выпустила настольную игру «Моё Подмосковье». Презентация состоялась на Форуме молодёжного парламентаризма, сообщается на сайте регионального парламента.
Игра позволит в интерактивной форме изучить историю и культурные особенности региона. Игровое поле представляют все муниципальные образования, восемь наукоградов, а также свыше 6,5 тыс достопримечательностей и объектов культурного наследия. Построенный игроками маршрут проведёт их по вопросам и заданиям о Московской области и позволит каждому открыть для себя много нового и проверить уже имеющиеся знания о родном крае. 
«Уверен, что игра станет популярной среди молодёжи. В ближайшее время её передадут в школы, колледжи, вузы, молодёжные центры и библиотеки, чтобы ребята смогли ближе познакомиться нашей областью, узнать о ней что-то новое», – заявил зампред Мособлдумы Олег Рожнов
Изучать Московскую область в игровой форме смогут от двух до шести человек. Игровые фишки тоже изготовлены со смыслом. Поле можно будет пройти «Кремлёвской башней», «Медведем», «Матрёшкой», «Бизоном», «Ёлочкой» или «Ракетой».

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