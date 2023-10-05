Американские учёные выяснили, как пандемия сказалась на дошкольниках

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Учёные из Университета Торонто в Миссиссоге выяснили, что речевые навыки дошкольников только ухудшились за период пандемии коронавируса.
По предположениям исследователей, это случилось вследствие самоизоляции, отсутствия должного общения со сверстниками и занятости родителей, пишет PsysOrg.
В исследовании участвовали 365 дошкольников в возрасте от 11 месяцев до 3 лет. Оценивался объём словарного запаса до начала самоизоляции и после её окончания.
У детей в возрасте 19-29 месяцев уменьшился объём словарного запаса и ухудшились речевые навыки. Регресс более всего наблюдался у дошкольников из семей со средним достатком.
Ранее депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах. Меры поддержки молодых семей от государства должны быть серьёзными, считает депутат. По её словам, существует необходимость субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считала необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.
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В исследовании участвовали 365 дошкольников в возрасте от 11 месяцев до 3 лет. Оценивался объём словарного запаса до начала самоизоляции и после её окончания.
Ранее депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах. Меры поддержки молодых семей от государства должны быть серьёзными, считает депутат. По её словам, существует необходимость субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считала необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.
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Мария Фирсова