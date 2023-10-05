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Американские учёные выяснили, как пандемия сказалась на дошкольниках

05 октября 2023, 10:20
Фото: iStock/Irina_Geo

Фото: iStock/Irina_Geo

Учёные из Университета Торонто в Миссиссоге выяснили, что речевые навыки дошкольников только ухудшились за период пандемии коронавируса.
По предположениям исследователей, это случилось вследствие самоизоляции, отсутствия должного общения со сверстниками и занятости родителей, пишет PsysOrg.

В исследовании участвовали 365 дошкольников в возрасте от 11 месяцев до 3 лет. Оценивался объём словарного запаса до начала самоизоляции и после её окончания.


У детей в возрасте 19-29 месяцев уменьшился объём словарного запаса и ухудшились речевые навыки. Регресс более всего наблюдался у дошкольников из семей со средним достатком.

Ранее депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах. Меры поддержки молодых семей от государства должны быть серьёзными, считает депутат. По её словам, существует необходимость субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считала необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.

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#дети
#пандемия
#коронавирус
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Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали
05 октября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-сибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в Кремле.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта следующего года. Перечень опубликован по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 16 августа.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что в России планируется запустить первую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом до 2030 года. Он отметил, что железнодорожные власти стремятся сократить сроки реализации проекта, поскольку это существенно улучшит финансовые показатели данного предприятия.

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#москва
#владимир путин
#петербург
#магистраль
#дорога
#север
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В Госдуму внесли новые поправки в закон о выборах президента
Крашенинников: В Госдуму внесены поправки в закон о выборах президента
05 октября 2023, 09:51

Semen Salivanchuk

В Государственную Думу внесли законопроект, с уточнениями положений закона о выборах президента Российской Федерации. Информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — пояснил член парламента.
Крашенинников также добавил, что по действующему законодательству, выбора президента России должны пройти в марте 2024 года. Окончательную дату Совет Федерации о дате проведения   выборов должен принять в конце 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал якобы начинающуюся в ноябре предвыборную президентскую кампанию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#изменения
#законопроект
#совет федерации
#рф
#выборы
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В российских школах не хватает учителей по двум предметам
05 октября 2023, 09:47

Фото: istock/Smederevac

В 40% российских школ требуются педагоги.
Об этом «Известиям» сообщили в общественном движении «Народный фронт». Наиболее востребованными являются учителя математики и физики.
 
Эксперт «Народного фронта» Дмитрий Цвич сообщил, что исследования Народного фронта показывают, что в ближайшем будущем «замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем». Необходимо принимать меры, которые позволят  увеличить число учителей математики и физики.
 
Пресс-служба Минпросвещения сообщила, что «формирующийся кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать вакансии». Также в государственные педвузы подано 385 тысяч заявлений от абитуриентов. Это на 33% выше показателя 2022 года.
 
Всего по итогам приемной кампании 2023 года на педагогические программы, среди которых бакалавриат, специалитет, магистратура, подано более 900 тысяч заявлений.

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#школа
#учителя
#учитель
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В четверг утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
05 октября 2023, 09:41

Фото: istockphoto /Kichigin

В четверг утром, 5 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 927 тысяч автомобилей.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы Варшавском, Калужском, Каширском ,Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Можайском, Осташковском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».


Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и снижать
скоростного режима у образовательных учреждений.

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#шоссе
#минтранс
#пробки
#московская область
#автомобили
#автодороги
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Итальянский бренд Campari запретит сторонний импорт алкоголя в РФ
05 октября 2023, 09:24

Фото: istockphoto/photo-lime

Итальянская Campari приняла решение запретить параллельный импорт Aperol в Россию.
«Коммерсантъ» пишет, что итальянская компания Campari Group обратилась в суд с иском к российскому дистрибутора «Мастер-Трейд». Правообладатель бренда Aperol намерен добиваться запрета на ввоз и продажу по параллельному импорту напитка Aperol.
 
В поданном в Арбитражный суд Ростовской области иске компания требует принять обеспечительные меры и наложить запрет на выпуск товара в России. Заседание по делу пройдёт 30 октября
 
Руководитель WineRetail Александр Ставцев считает, что для продолживших работу в России компаний нормальны попытки «защитить территорию и не допустить бесконтрольный импорт их напитков.
 
Так как Aperol не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, тем, кто ввозит его в Россию будет сложно доказать правомерность действий, отметил руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.
 
Компания Campari Group (Gruppo Campari) появилась в Милане в 1860 году. Концерн - шестой в мире производитель премиального алкоголя с брендами. Кроме аперитива Aperol, выпускает биттер Campari, вермут Cinzano, виски Glen Grant, игристое вино Mondoro, Cinzano. Всего в портфеле компании числится около 40 брендов.

После начала СВО Campari сообщила о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в РФ. За первое полугодие 2023 года «Кампари Рус» доставила в Россию 3,12 млн литров алкоголя против 3,58 млн литров в аналогичном периоде 2022 года. Выручка компании возросла на 20,9%, достигнув 7,5 млрд рублей.

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#алкоголь
#импорт
#россия
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Популярные агрегаторы такси пользуются лазейкой в новом законе о такси
05 октября 2023, 09:14

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Агрегаторы такси нашли способ приспособиться к требованиям нового закона, регулирующего отрасль.
«Известия» пишут, что закон в силу 1 сентября. Он требует, чтобы все водители имели разрешение на работу в такси. Правда, обзавестись документами успели далеко не все. Это привело к тому, что водителей на линиях стало меньше, а также выросли цены на перевозки.
 
Таксопарки нашли выход из сложившейся ситуации. Чтобы сдерживать цены и не терять клиентов, они вместо услуги такси стали пользоваться услугой аренды автомобиля с экипажем. Таким образом вместо договора публичной оферты перешли на договор фрахтования. Такая услуга в некоторых случаях стоит в 2 раза дешевле. Привлекать к ней можно и водителей, не имеющих разрешения на работу в такси.
 
В пресс-службе «Яндекса» ответили, что компания не меняла тип договоров с водителями и партнерами. В компании отрицают переход на новый формат работы. Компания «Максим» работу по новым типам договоров подтвердила.

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#такси
#закон
#водители
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Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах
05 октября 2023, 08:31

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Чтобы поддержать молодые семьи, в России нужно открыть семейные общежития, а также группы присмотра-ухода для детей при вузах.
Такое предложение выдвинула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, пишет «Лента.Ру».Также депутат считает необходимым открыть группы по присмотру и уходу за детьми при крупных производствах и торговых центрах, где трудятся сотни родителей.

Ранее внесённый в Госдуму законопроект о выплатах 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак жителям России до 35 лет Буцкая сочла интересным, но к нему есть вопросы.
 
«Многие регионы на своем уровне ввели такую меру поддержки, и эта сумма где-то даже намного больше, не 10, а 50 тысяч рублей. Не думаю, что молодожены будут рады, если сумму уменьшат до 10 тысяч рублей», —считает Татьяна Буцкая.
Меры поддержки молодых семей от государства должны быть серьёзными, считает депутат. По её словам, существует необходимость субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру.
 
«Я очень жду реализации программы, которая была проанонсирована Росмолодежью и Минстроем. Суть в том, что будут субсидироваться накопления для первоначального взноса, то есть семья кладет, например, 5 тысяч, а еще 5, условно, доплачивает государство», — рассказала депутат Татьяна Буцкая.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считала необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.

По словам Буцкой, садики и продленка заканчивают работу, когда заканчивают работать родители, а порой и раньше.

«Здесь точно надо находить какой-то выход. Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час. Здесь нужно понимать, что заработная плата воспитателей рассчитывается из количества часов. Поэтому в этом случае потребуются дополнительное финансирование либо отдельные группы, для чего тоже нужны деньги», — прокомментировала ситуацию Татьяна Буцкая.
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#дети
#родители
#детские сады
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На Украине представили проект «ужесточения демократии»
Киев представил проект «ужесточения демократии», включающий реформы до 2027 года
05 октября 2023, 08:01

Фото: istock / Andrii Yalanskyi

Кабинет Министров Украины представил текст проекта «ужесточения демократии» для разработки дорожной карты реформ в государстве. Принятие этих реформ должно закончится завершиться к 2027 году. О начале реформ объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит украинское издание «Зеркало недели».
Сообщается, что правительство Украины представило концепт усиления демократии после давление со стороны Америки.

«Этот концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам <…> и составляет основу для укрепления национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств», – пишут в материале издания.
В данной концепции много громких заявлений, но в итоге сводится она к приведению судебной системы к западным странам-образцам, а также к суровым мерам для любых проявлений демократических волеизъявлений.

Данные реформы являются необходимыми для Украины — требования по их проведению выдвинуты ЕС и Америкой. Евросоюз готов принять Киев в свои ряды, только если эти реформы пройдут успешно.

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#правительство
#данные
#министр
#меры
#ес
#евросоюз
#киев
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В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина
В Канаде извинились за награждение высшим орденом эсэсовца Саварина в 1987 году
05 октября 2023, 07:25

Фото: istock / Gabriel Shakour

Канадский генерал-губернатор Мэри Саймон извинилась за присуждение эсэсовцу Питеру Саварину высшей награде в государстве — Ордену Канады. Об этом заявила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре в эфире телеканала CTV News, сообщает РИА Новости.

«Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение», — заявила представитель.
По информации CTV News, Саварин занимал должность ректора в Альбертском университете, а также был лидером «Всемирного конгресса украинцев». На портале учебного учреждения в его биографии отмечают заслуги за развитие мультикультурализма в Канаде. Основанный в 1908 году, университет Альберты считается одним из передовых учебных заведений Канады. 

Кроме того, Саварин служил в дивизии СС «Галичина», как и недавно скандально прославившийся Ярослав Хунка.

Ранее сообщалось, что члены дивизии СС «Галичина» финансировали Альбертский университет Канады, в котором существовал недавно закрывшийся образовательный фонд имени украинского нациста Ярослава Хунки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#университет
#фонд
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