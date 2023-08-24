Американский профессор Кузник рассказал об опасности сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

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Ученый подчеркнул, что есть и другие способы избавления от воды, однако сброс является самым дешевым из них, поэтому неудивительно, что японцы решили прибегнуть именно к нему. Профессор опасается, что тритий сначала будет накапливаться в планктоне, потом его будет поедать рыба, а рыбу будут ловить и употреблять в пищу люди.
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