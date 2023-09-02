Американский суд вынес самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия в 2021 году

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Суд в США назначил члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы, что стало самым суровым наказанием по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом пишет РИА Новости 2 сентября.
Накануне по этому же делу 17-летний тюремный срок получил и один из лидеров группировки — Джозеф Биггс.
Напомним, 6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, совершила несанкционированный властями вход в Капитолий США.
Ранее защита экс-президента США Дональда Трампа пыталась того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, чем на апрель 2026 года.
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Напомним, 6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, совершила несанкционированный властями вход в Капитолий США.
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Артем Путинцев