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Американский журналист Хинкл: Москва красивее Нью-Йорка и Лос-Анджелеса

19 сентября 2023, 07:34
Фото: istock / LARISA DUKA

Фото: istock / LARISA DUKA

Американский журналист Джексон Хинкл после посещения России заявил, что Москва красивее Нью-Йорка, Майами и Лос-Анджелеса. Об этом он написал в своих социальных сетях.

В обзоре на столицу России журналист обратил внимание на уровень оказываемого сервиса и инфраструктуры. Он также отметил, что на улицах нет наркоманов и бездомных, в отличие от Соединенных Штатов. Хинкл также похвалил еду, обслуживание и чистоту вокруг.

Помимо этого, журналист восхитился видами Кремля, Красной площадью, Храмом Василия Блаженного и парком «Зарядье».

«Я буду честен, в Америке нет ничего подобного, это потрясающе», — заключил журналист.


Ранее Джексон Хинкл выразил свое восхищение в X по поводу новых жилых территорий в Мариуполе.

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#москва
#журналист
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РИА Новости: В России начали испытывать гиперзвуковой снайперский патрон
19 сентября 2023, 05:52

Фото: iStock/Marek_Krempa

Испытания гиперзвукового снайперского патрона, который потенциально может лететь со скоростью свыше 1500 метров в секунду, уже начались в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя занимавшейся разработкой патрона компании Lobaev Arms, Владислава Лобаева.
«Мы можем выпустить его в варианте, граничащем с гиперзвуковым, или с реально гиперзвуковой скоростью. Это решение мы примем по результатам испытаний после того, как определим качество массового продукта», — отметил Лобаев.

По его словам, сейчас уже ведутся опытно-конструкторские испытания патрона на скорость и кучность. При этом сам патрон можно, как объяснил Лобаев, назвать гиперзвуковым пока что лишь условно, так как его скорость только на грани гиперзвуковой, которая начинается от 5 Махов, или 1500 метров в секунду. А даже самая качественная и высокоскоростная снайперская пуля летит со скоростью не выше 900 м/с.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начал продажи гладкоствольного ружья MP-155 Ultima, предназначенного для патронов калибра 12/70 миллиметров, которое оснащено интегрированным стрелковым компьютером. Новое оружие представляет собой уникальное российское ружье, объединяющее в себе впечатляющий дизайн и продуманные технические характеристики.

Это умное ружье оснащено семью патронами в магазине и имеет специальные планки Picatinny и слоты M-LOK для установки дополнительного оборудования, такого как фонари, коллиматоры и лазерные указатели целей. Органы управления MP-155 отличаются улучшенной эргономикой. Стрелковый компьютер ружья оборудован таймером, счетчиком выстрелов, секундомером, компасом и функцией записи статистики.

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#оружие
#испытания
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На Украине предложили заключенным добывать электричество на велогенераторах
19 сентября 2023, 04:57

Фото: iStock/Lex20

В Верховную раду Украины внесён и уже зарегистрирован законопроект, который предлагает украинским заключённым в счёт сокращения срока тюремного заключения заниматься выработкой электроэнергии на велогенераторах. Об этом сообщил депутат Рады Сергей Гривко. По его словам, так заключенные смогут сократить свой срок на 30 дней в каждом году.
«Его суть проста: мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию посредством велогенерационных установок», — рассказал парламентарий о документе. 

Сергей Гривко выразил надежду, что его законопроект продемонстрирует украинскому обществу альтернативные пути наполнения энергосистемы страны. Он указал на возможность использования в данных целях тренажерных залов.

Зимой на Украине может проводиться отключение электричества на длительное время даже без ракетных ударов по инфраструктуре. Об этом заявил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук. По его словам, украинцы столкнутся с отключением электричества даже в том случае, если по объектам инфраструктуры не будут наноситься удары. Корольчук отметил, что в том случае, если зима будет теплой, отключения будут проводиться также, как и в прошлом году.

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#законопроект
#украина
#тюрьма
#электричество
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Львовский военкомат проверит применение насилия при задержании мужчины
19 сентября 2023, 03:21

Фото: iStock/Olena_Z

Военкомат Львовской области проведёт служебную проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором его сотрудники пытаются силой задержать мужчину прямо на улице.
«Распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования», — указано в сообщении военкомата Львовской области Украины.

Львовские военные пообещали провести служебную проверку, результаты которой будут подвергнуты всесторонней правовой оценке, после чего приняты соответствующие меры.

Ранее исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережной сообщил, что  план мобилизации по региону выполнен только на 13%. Он обратился к депутатам с просьбой решить вопрос с увеличением темпов призывов местных граждан.

Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Однако, СМИ регулярно сообщают о трудностях с мобилизации украинских граждан.

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#проверка
#военком
#львов
#украина
#задержание
#мобилизация
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МЧС предупредило о сильном тумане в Москве
18 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/Elena_Koroleva

Главное управление МЧС Москвы предупредило жителей столицы о сильном и густом тумане, который накроет город с вечера понедельника до утра вторника.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08:00 утра 19 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м», — заявили в пресс-службе ведомства.



В столичном главке попросили водителей снижать скорость и держать дистанцию, избегая обгонов и перестроений, а пешеходов — быть внимательными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию возвратится в Центральную Россию во второй половине начинающейся недели. Он также отметил, что такая теплая погода ожидается в центральных регионах России, а на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.

Однако, согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20 градусов. В конце недели возможно заметное похолодание.

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#туман
#прогноз погоды
#москва
#автомобилисты
#мчс
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Столичные АЗС вновь повысили цены на дизельное топливо
18 сентября 2023, 22:28

Фото: iStock/anatoliy_gleb

На московских АЗС вновь поднялась цена на дизельное топливо. Его средняя стоимость по состоянию на 18 сентября составляет 62,13 рубля за литр. Такие данные следуют из информации Московской топливной ассоциации (МТА).
При этом средняя стоимость бензина марки Аи-92 за неделю выросла на 20 копеек и составила 50,76 рублей за литр. Аи-95 подорожал на 23 копейки, до 56,3 рублей. Аи-100 подорожал на 41 копейку, до 69,24 рубля за литр.

Таким образом, дизельное топливо подорожало на всех столичных заправках, однако дороже всего оно стоит на заправках «Тебойла» и «Нефтьмагистрали».

11 сентября стало известно, что федеральная антимонопольная служба России проведет проверку мелкооптовой торговли бензином и дизельным топливом. Мелкооптовые продавцы подозреваются в дополнительных наценках, влияющие на итоговою стоимость нефтепродуктов.

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#бензин
#топливо
#марки
#служба
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Власти чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой
18 сентября 2023, 21:32

Фото: iStock/Konoplytska

Депутаты городского совета чешского города Карвин не стали выполнять предложение властей из Праги о переименовании одного из центральных проспектов города, который с 1975 года носит имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщило издание Idnes.
Уточняется, что поддержали предложение властей лишь шесть депутатов, в то время как 33 выступили против переименования проспекта.

Мэр города Ян Вольф отметил, что в настоящее время есть более важные городские задачи, которые требуют скорейшего решения. По его словам, даже у горожан, проживающих на проспекте Терешковой, много других забот.

Также мэр отметил, что в городе был проведён опрос, результаты которого показали, что жители не против оставить прежнее название. При этом, если бы всё-таки пришлось сменить имя проспекта, на оформление переименования было бы потрачено порядка 22 тысяч долларов.

В городе Карвин, с населением в 50 тысяч человек, тема космоса встречается не на одном проспекте. Здесь можно встретить площадь Гагарина, улицы Циолковского и Космонавтов. При этом, город никак не связан с космической отраслью.

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#чехия
#город
#космос
#улица
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Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте
18 сентября 2023, 19:27

Фото: iStock/yanik88

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, теперь россияне могут показать документ, открыв его в приложении «Госуслуги» на своем смартфоне. Текст документа опубликован на сайте правовых актов.
«Предоставление гражданами РФ паспорта через портал «Госуслуги» приравнивается к предъявлению бумажного», — следует из текста указа.

Однако случаи, в которых можно использовать цифровой паспорт вместо бумажного будут определены российским правительством.

Путин также передал в управление Росимущества норвежские доли в сети типографий «Прайм принт». Глава государства национализировал доли норвежского медиахолдинга, которые теперь контролируются Росимуществом. Доли переданы ведомству во временное управление. Отмечается, что филиалы холдинга находятся в нескольких городах России.


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#паспорт
#госуслуги
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#жители
#онлайн
#путин
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Перелётные птицы начали массово покидать подмосковные леса
18 сентября 2023, 18:55

Фото: Минэкологии МО

Орнитологи заметили массовый отлёт птиц из Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Пернатые начали собираться на юг в конце августа, но ещё не все виды перелётных птиц покинули родные леса. По прогнозам учёных, отлёт завершится к началу ноября.
 
Отлёт пернатых связан не с холодами – их они не боятся, а с дефицитом пищи. Насекомых и кормовых растений в осенний период становится меньше, что и заставляет птиц перебираться в тёплые края.
 
На юг уже отправились ласточки, стрижи, кукушки, дрозды, чибисы, канюки и осоеды. Готовятся к перелёту трясогузки и жаворонки. Многие птицы сбиваются в стаи, чтобы вместе добывать пищу, защищаться от хищников и преодолевать дальнюю дистанцию.

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#минэкологии мо
#лес
#птицы
#осень
#перелёт
#фауна
#подмосковье
#московская область
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В подмосковном лесу нашли редкий гриб-коралл
18 сентября 2023, 18:38

Фото: Комлесхоз МО

В Московском учебно-опытном лесничестве обнаружили ежёвик коралловидный или гриб-коралл. Это один из самых необычных грибов, растущих в России, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Чаще всего этот гриб – белого цвета, но окраска может быть бежевой, светло-жёлтой и даже розоватой. Мякоть гриба упругая, сначала белая или с розоватым оттенком, затем желтеет. Имеет приятный грибной аромат и нежный вкус. 
 
Коралловые грибы встречаются в лесах разного типа, появляясь на засохших стволах, ветвях, в дуплах лиственных деревьев. Собирать этот гриб ни в коем случае нельзя, так как он занесён в Красную книгу России.
 
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#комлесхоз мо
#грибы
#красная книга
#природа
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