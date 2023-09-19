Американский журналист Хинкл: Москва красивее Нью-Йорка и Лос-Анджелеса

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В обзоре на столицу России журналист обратил внимание на уровень оказываемого сервиса и инфраструктуры. Он также отметил, что на улицах нет наркоманов и бездомных, в отличие от Соединенных Штатов. Хинкл также похвалил еду, обслуживание и чистоту вокруг.
Помимо этого, журналист восхитился видами Кремля, Красной площадью, Храмом Василия Блаженного и парком «Зарядье».
«Я буду честен, в Америке нет ничего подобного, это потрясающе», — заключил журналист.
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