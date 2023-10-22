Американский журналист жалуется на травлю невесты-из России

Фото: iStock/Teresa_Otto
Американский журналист Джексон Хинкл сообщил, что в сети устроили травлю его невесте — участнице конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анне Линниковой.
На нападки он жаловался в социальной сети X (бывшая Twitter).
Журналист Хинкл в X неоднократно критиковал Израиль и выражал поддержку Палестине.
Хинкл и Линникова стали встречаться после конкурса «Мисс Вселенная», который прошёл в США. Журналист публично восхищался красотой россиянки и недоумевал по поводу победы трансгендера на местном конкурсе красоты в Америке.
Анна Линникова родом Оренбурга. В июле 2022 года она победила в конкурсе красоты «Мисс Россия — 2022». На конкурсе «Мисс Вселенная» она не попала в топ-16 участниц.
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«Сионисты атакуют мою прекрасную невесту — участницу конкурса «Мисс Вселенная-2022» от России. Они постят фейковые, отредактированные фото и утверждают, что она работает в эскорте», — сообщил Джексон Хинкл. По его словам, его возлюбленная не заслуживает такого отношения.
Хинкл и Линникова стали встречаться после конкурса «Мисс Вселенная», который прошёл в США. Журналист публично восхищался красотой россиянки и недоумевал по поводу победы трансгендера на местном конкурсе красоты в Америке.
Анна Линникова родом Оренбурга. В июле 2022 года она победила в конкурсе красоты «Мисс Россия — 2022». На конкурсе «Мисс Вселенная» она не попала в топ-16 участниц.
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Мария Фирсова