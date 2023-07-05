Американский корабль с российским космонавтом отправится к Международной космической станции 15 августа

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Американский космический корабль SpaceX Crew Dragon c экспедицией Crew-7, в которую вошел российский космонавт Константин Борисов, полетит к МКС 15 августа. Об этом сообщает Роскосмос.
Отмечается, что в состав экипажа также войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
Впервые в космос полетят астронавт Могбели и космонавт Борисов.
Уточняется, что в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрёстных полётах на Международную космическую станцию космонавт Константин Борисов займет свое место на корабле.
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Впервые в космос полетят астронавт Могбели и космонавт Борисов.
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Екатерина Коршунова