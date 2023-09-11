Аналитик Дробиз: Рынок алкоголя сегодня стабилен

Специалисты на данный момент снимают старое покрытие и скоро приступят к укладке нового, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Планируется обновить дорожное покрытие на участке протяжённостью 7 км, от посёлка Большие Вязёмы до въезда в посёлок Часцы. По шоссе ежедневно проезжают больше 40 тысяч автомобилистов.

В рамках проекта запланировано обновить покрытие ещё на двух участках Можайского шоссе.

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