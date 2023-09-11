Аналитик Дробиз: Рынок алкоголя сегодня стабилен

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«Сейчас восстанавливается молодежная демография, с каждым годом молодежи в группе населения от 18 до 30, становится больше. Тот провал рождаемости, который был с 1990 по 2002 год закончился. И новое поколение уже вышло в возраст употребления алкоголя», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.
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