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Аналитик Кусков объяснил, почему данные россиян постоянно утекают, и что с этим делать

Аналитик Кусков назвал способ предотвратить утечку персональных данных
19 октября 2023, 12:26
Фото: IStock/fokusgood

Фото: IStock/fokusgood

Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных почти одного миллиона клиентов МТС-банка. Ведомство составило административный протокол о нарушении закона о защите персональных данных, он будет передан в суд. Штраф может составить до 100 тысяч рублей.
В самом учреждении заверяли, что банковская тайна никуда не утекала, счета вне опасности, а всё случилось по вине одного из контрагентов. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Тelecom Daily Денис Кусков рассказал «Радио 1», по каким причинам чаще всего утекают данные.
«Утечка данных происходит изнутри, когда сотрудник собирает эти данные и продаёт их во внешний мир, также утечка может произойти из-за хакерской атаки, которая взламывает слабые места того или иного учреждения и собирает имеющуюся информацию. Бывают ситуации, когда происходит какая-то авария в программном обеспечении, данные сами открываются и кто-то их забирает, но это происходит крайне редко», — сказал Кусков.

Эксперт подчеркнул, что хакерской атаки избежать практически невозможно. Он рекомендовал компаниям следить за сотрудниками и ограничить доступ к информации отдельным людям.
«Никто не застрахован от хакерской атаки. А вот с точки зрения внутренней работы, там, конечно, нужно обеспечивать более серьёзный уровень защиты доступа к информации отдельных лиц, чтобы человек не имел физической возможности скачивать данные <…> Если начинается разбирательство и выясняется, что данные слил кто-то из сотрудников, то его штрафуют, увольняют и привлекают к уголовной ответственности», — отметил Денис Кусков.
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#данные
#хакер
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«Мерзкий человек»: что Намин рассказал о сыне, как драма в семье привела к братоубийству
Стас Намин назвал отморозком приемного сына, убившего свою бабушку и брата
19 октября 2023, 13:15

Фото: iStock/FOTOKITA

В коттеджном поселке Подмосковья найдены тела сына и тещи основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина. Жестокую расправу над близкими совершил приемный сын музыканта. Редакция «Радио 1» расскажет о причинах семейных конфликтов, почему Намин не общался с пасынком, и за что неродной сын убил свою любимую бабушку и брата.

Стас Намин: что случилось

 
На теле 30-летнего Артема Микояна, родного сына музыканта Стаса Намина, нашли множественные колото-резаные раны. 85-летняя теща музыканта была жестоко убита топором. Тела брата и тещи легенды русского рока обнаружили в их собственном доме в деревне Крюково городского округ Истра.


Кто убил сына Стаса Намина


Следователи вышли на след предполагаемого убийцы вскоре после обнаружения тел. Им оказался второй сын Стаса Намина – 39-летний Роман. Сотрудников правоохранительных органов на место преступления вызвал именно он. В настоящее время подозреваемого в жестокой расправе над родственниками допрашивают и проверяют на предмет употребления наркотических веществ.
 
Роман – приемный сын музыканта. Стас Намин усыновил его, будучи в браке с Галиной, союз с которой распался в 2015 году. Убитый 30-летний Артем был совместным сыном Стаса Намина и Галины.
 

За что убит сын Намина

 
По версии следствия, конфликт между родственниками мог произойти из-за продажи дома. Во время спора Роман напал на женщину, после чего попросил приехать брата, с которым расправился позже, предполагают правозащитники. Подозреваемый озвучил свои мотивы преступления, и по его словам, конфликт разразился из-за того, что бабушка и брат настаивали, чтобы он прекратил употреблять наркотические вещества и провоцировать драки.
 
Соседи тещи Стаса Намина рассказали, что женщина воспитывала внука одна, пока его не усыновил знаменитый музыкант. Она поддерживала с внуком теплые отношения, и была его любимой бабушкой. Накануне убитый Артем и Роман приехали к пенсионерке, чтобы помочь в огороде. Братья были в хорошем настроении, общались с местными жителями коттеджа, беды ничего не предвещало. Соседи пенсионерки уверены, что успешный брат и любимая бабушка начали критиковать Романа за его аморальный образ жизни и употребление наркотиков, после чего он вспылил и под воздействием запрещенных веществ, напал на родственников и жестоко убил их.


Сына Стаса Намина убили


Стас Намин прокомментировал трагедию и заявил, что подозреваемый никогда не был его сыном. По его словам, с Романом он отношения не поддерживал, потому что он был «недостойным и низким».
 
«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», – заявил Намин.
 

Приемный сын Намина убил женщину 


Приемный сын музыканта Стаса Намина, задержанный по подозрению в жестоком убийстве брата и бабушки, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В 2007 году Роман, управляя автомобилем в состоянии опьянения, сбил на пешеходном переходе женщину. Пострадавшая скончалась на месте. Мужчина получил условный срок и продолжил вести праздный образ жизни, попадать в передряги и употреблять запрещенные вещества.

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#сын
#убийство
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В Подмосковье льготникам выплатили компенсации за капремонт
19 октября 2023, 12:44

Фото: istockphoto /mapo

Около 200 млн рублей выплатили подмосковным льготникам на компенсацию за капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области

 «С начала года в Подмосковье порядка 200 млн рублей направили на выплату льготникам и пенсионерам региона  дополнительной меры социальной поддержки - компенсация взноса за капитальный ремонт»,– поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 

Кроме этого, она подчеркнула что компенсацию могут получить определенные категории льготников и  одинокие или неработающие пенсионеры достигшие 70 лет.

Стоит отметить, что размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения, а также минимального размера взноса на капремонт.

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#компенсация
#компенсации
#людмила болатаева
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Жена Романа Микояна назвала «идеальным» его отношение к семье
Жена Романа Микояна не заметила никаких странностей во время разговора с мужем
19 октября 2023, 12:30

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Супруга подозреваемого в двойном убийстве Романа Микояна накануне вечером разговаривала с ним по телефону. По словам женщины, ничего странного в манере разговора и поведении мужа она не заметила.
Судя по хронометражу, этот телефонный разговор мог состояться уже после убийства, время совершения которого эксперты ограничивают 23 часами вечера. Как стало известно со слов женщины изданию «МК.RU», Роман часто ездил в деревню Крючково навестить 85-летнюю бабушку. Пожилой женщине требовалась помощь по хозяйству. Приезжал к ней и младший сын Стаса Намина Артём. По словам супруги Романа Микояна, у него были идеальные отношения с родственниками.

Таким образом, женщина опровергла версию о том, что между ним и семьёй были какие-то конфликты. Не замечала она также, чтобы муж принимал какие-то сильнодействующие препараты.

Жена Романа Микояна — визажист, известная в стране специалистка по гриму.

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#сын
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В Дубне прошел фестиваль профессий для школьников
19 октября 2023, 12:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Во дворце спорта «Радуга» городского округа Дубна прошел фестиваль профессий «Путь навыков». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Форум был организован для учеников 7-9 классов.  Всего фестиваль посетили около 800 школьников Дубны.

В рамках мероприятия дети смогли поближе познакомится с профессиями своего округа. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и даже профессиональных пробах в 20 специальностях.

Кроме этого школьникам рассказали об учебных программах в колледжах и техникумов Дубны, Дмитрова и Сергиева Посада, а представители «ПРОМТЕХ-Дубна» и «Кронштандт» тоже поделились возможностями на своих предприятиях.

Стоит отметить, что для школьников была проведена лекция по профориентации, где обсудили вожность выбора профессии для своего будущего.

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#мероприятия
#профессии
#подмосковье
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Приложение «Тинькофф» вернулось в App Store
19 октября 2023, 12:08

Фото: iStock/Sitthiphong

Клиенты «Тинькофф банка» снова могут скачать приложение банка в официальном магазине приложений Apple для iOS. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.
В банке призвали россиян скачать приложение как можно быстрее, поскольку риск повторного удаления из App Store сохраняется. 

Напомним, что в марте текущего года из-за антироссийских санкций Запада приложение «Тинькофф» было удалено из App Store. В августе оно исчезло и из Google Play. В связи с этим, скачать приложение на устройство Apple можно было только при личной встрече с представителем банка.

Позднее стало известно, что банковские карты «Тинькофф» перестали работать за пределами России из-за новых санкций в отношении России. 

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#россия
#клиенты
#санкции
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Каширские боксеры стали победителями и призерами межрегионального турнира
19 октября 2023, 11:42

Фото: iStock/FOTOKITA

Боксеры из Каширы стали победителями и призерами межрегионального турнира по боксу, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
17-й Межрегиональный турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти Романа Яковлевича Жабарова прошёл в Туле с 10 по 14 октября. В нём приняли участие боксёры старше 13 лет из Москвы, Московской области и других российских регионов. 

Каширу на соревнованиях представили воспитанники тренеров Виталия Еремина и Дмитрия Данилова боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира» (Ожерелье).

Двое каширских боксеров стали победителями в своих весовых категориях, а еще один забрал серебряную медаль.

Администрация выразила поздравления победителям, а также их тренерам.

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#турнир
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#бокс
#кашира
#подмосковье
#победа
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В Кашире прошло первенство по лазертагу и скалолазанию «Перевал 2023»
19 октября 2023, 11:29

Фото: iStock/Solovyova

Школьники из Каширы приняли участие в первенстве по лазертагу и скалолазанию «Перевал 2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Соревнования состоялись 15 октября. В них приняли участие пять команд из каширских школ, а также участники военно-патриотического клуба «Наследники Победы» Дома культуры имени Ленина.

«Каширские школьники с большим энтузиазмом и упорством прошли все этапы в дисциплинах «Захват контрольных точек» и «Скалолазание». Ребята проявили свои умения и навыки, преодолели страх на скалодроме, поиграли в военно-тактическую игру лазертаг. Многие участники были на таких соревнованиях впервые», - прокомментировали первенство представители администрации. 

В завершении, для всех участников соревнований провели чаепитие и награждение победителей. В уютной атмосфере каширским школьникам удалось обсудить насыщенный день и поделиться яркими впечатлениями.

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#школьники
#соревнования
#кашира
#подмосковье
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В Кашире ввели в эксплуатацию новую подстанцию для обеспечения энергоснабжения
19 октября 2023, 11:19

Фото: iStock/Andrey Grigoriev

В Кашире ввели в эксплуатацию новую подстанцию для обеспечения энергоснабжения тепличного комплекса, об этом сообщает министерство энергетики Московской области.
Подстанция 220 кВ «Тепличная», с трансформаторной мощностью 80 МВА, построена и введена в работу ООО «Агрокультура Групп». 

«Специалисты выполнили расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определили параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестировали телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр», - прокомментировали ситуацию представители министерства.

Отмечается, что благодаря верным расчетам энергетиков и их чёткой, слаженной работе, строительство и ввод в эксплуатацию подстанции удалось реализовать без перебоев электроснабжения для жителей Каширы.

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#кашира
#подмосковье
#энергетика
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Вышедший по УДО милиционер-педофил немедленно взялся за старое
19 октября 2023, 10:57

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В Санкт-Петербурге задержали бывшего милиционера-педофила, вышедшего на условиях условно-досрочного освобождения (УДО). Мужчину подозревают в двух эпизодах сексуального насилия над подростком.
Первый случай произошел вечером 17 октября. Согласно заявлению родителей пострадавшего мальчика, на перегоне между станциями метро «Гостиный двор» и «Маяковская» мужчина в толпе прижимался к 12-летнему школьнику и трогал его за половой орган. Второй похожий эпизод произошел на следующий день, 18 октября, также в метро на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Василеостровская», сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Педофила вычислили, внимательно изучив записи камер видеонаблюдения в заданные временные отрезки. Оперативники не без удивления узнали в педофиле своего бывшего коллегу — прапорщика тогда еще милиции Дениса Грибкова. Он был задержан и осужден за совершение актов сексуального насилия над несовершеннолетними в 2010 году.

Один участников поимки преступника Алексей Родин, который в полицейских кругах имеет репутацию «охотника на педофилов», недоумевает: Грибков за свои преступления против детей получил 15 лет, родители могли не опасаться его как минимум до 2025 года, однако кто-то счел, что он крайне необходим городу на Неве и выпустил педофила по УДО в 2021 году. Утешает то, что теперь рецидивист получит как минимум не меньший срок, а значит подростки в Питере на долгое время смогут его не опасаться.

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