Аналитик Кусков объяснил, почему данные россиян постоянно утекают, и что с этим делать

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«Утечка данных происходит изнутри, когда сотрудник собирает эти данные и продаёт их во внешний мир, также утечка может произойти из-за хакерской атаки, которая взламывает слабые места того или иного учреждения и собирает имеющуюся информацию. Бывают ситуации, когда происходит какая-то авария в программном обеспечении, данные сами открываются и кто-то их забирает, но это происходит крайне редко», — сказал Кусков.
«Никто не застрахован от хакерской атаки. А вот с точки зрения внутренней работы, там, конечно, нужно обеспечивать более серьёзный уровень защиты доступа к информации отдельных лиц, чтобы человек не имел физической возможности скачивать данные <…> Если начинается разбирательство и выясняется, что данные слил кто-то из сотрудников, то его штрафуют, увольняют и привлекают к уголовной ответственности», — отметил Денис Кусков.Читайте также:
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