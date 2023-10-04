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Аналитик Кусков предупредил о проблемах с лекарствами из-за блокировки VPN

04 октября 2023, 12:29
Фото: IStock/AlexRaths

Фото: IStock/AlexRaths

Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Об этом сообщили в Совфеде.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Тelecom Daily Денис Кусков напомнил в беседе с «Радио 1», что VPN-сервисы используются не только для выхода в запрещённые соцсети, но и для работы на ресурсах по медицине, которые оказались недоступны в России. По его мнению, если у людей не будет возможности получить доступ к таким сайтам, страна столкнётся с проблемами.
«Есть вещи, которые очень важны государству. Не будем забывать, что львиная доля лекарств в России поставляется импортными компаниями, и если разорвать возможность связи с иностранными ресурсами, которые находятся под блокировками, мы просто встанем и не будем развиваться в этом направлении. Продолжая цепочку, не сложно догадаться, что это негативно скажется на гражданах», — сказал Кусков.

Также эксперт подчеркнул, что заблокировать все VPN-сервисы, вероятно, не получится. Как минимум потому, что некоторые из таких систем работают официально на территории России.
«Я не уверен, что получится погасить 100 процентов сервисов. Напомню ситуацию с Telegram, — пытались, но не получилось. К тому же, есть VPN-сервисы, которые официально работают в России, соблюдают все данные, стандарты», — отметил Кусков.
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#роскомнадзор
#интернет
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Москвичам предрекли мокрый снег уже в эти выходные
Синоптик Шувалов спрогнозировал первые снегопады в Москве
04 октября 2023, 13:06

Фото: istockphoto.com/Olga Seredenko

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что уже в грядущие выходные в Москве ожидаются снег с дождём.
Также он добавил, что ночь с пятницы на субботу будет холодной.

«Пойдёт снег, который потом перейдёт в дождь. Но затем, в воскресенье, вероятность мокрого снега опять возрастёт. Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели. И это будут очень холодные дни, дневная температура будет около 5°С», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

А синоптик Александр Колесов отметил, что в Санкт-Петербурге, напротив, ожидается весьма тёплый октябрь. Как передаёт utro.ru со ссылкой на издание «Петроград», по словам специалиста, жары в Северной столице ожидать не следует, однако температурные значения в этом месяце будут выше, чем обычно.

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#прогноз
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Жители Волоколамска собрались на творческий вечер поэтессы Колосковой
04 октября 2023, 12:44

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В Волоколамске прошёл творческий вечер местной поэтессы Светланы Колосковой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Волоколамском библиотечном центре собрались ценители творчества Светланы Ивановны, коллеги по перу, поклонники поэтессы и просто любители поэзии. Автор ответила на вопросы гостей, поделилась своим творческим опытом, прочитала стихи последних лет», – говорится в сообщении.
О начале творческого пути Колосковой рассказал поэт и публицист Владимир Якубенко. Встречу вела заслуженный работник культуры России, режиссёр Народного коллектива «Театр «На валу» и Образцового коллектива «Театр «Дебют» ЦКТ «Родники» Ольга Буракова. В исполнении артистов театральных коллективов прозвучали яркие и неповторимые поэтические образы.

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#волоколамск
#поэзия
#литература
#подмосковье
#московская область
#библиотека
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Путепровод у станции Быково откроют досрочно, к сентябрю 2024 года
04 октября 2023, 12:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по строительству путепровода у станции Быково в Раменском городском округе. Его откроют досрочно к сентябрю 2024 года.
Сейчас в этом районе действует одноуровневый переезд. Это единственная транспортная связь между Новорязанским и Егорьевским шоссе. Переезд также соединяет разделённые железной дорогой северную и южную части Люберецко-Раменской агломерации, где проживают более 500 тыс человек. После запуска МЦД-3 интенсивность движения поездов возросла, и автомобильные пробки стали растягиваться на несколько километров.
«Пробки на переездах из-за того, что движение поездов становится всё интенсивнее – это чувствительная тема во многих наших городах. Здесь один из самых плотных заторов. В часы пик навигатор светится даже не красным, а багровым цветом, пробки растягиваются на 2-3 км. Поэтому мы попросили федеральное правительство поддержать нас и построить здесь, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД, современные и комфортные эстакады», – сказал Воробьёв.
Путепровод, который начали строить в рамках нацпроекта в апреле прошлого года. Работы идут с опережением графика – открыть движение должны не в январе 2025-го, как планировали, а к 1 сентября 2024 года. Водители смогут проезжать через железную всего за 10 минут, а не час с лишним, как сейчас.
 
Длина путепровода в Быкове – 382 м. Расчётная скорость движения по нему – 70 км/ч. Эстакада возведена уже более чем наполовину. 
 
Параллельно продолжается строительство пешеходного перехода длиной 140 м под железной дорогой. Он соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. 
«Я живу в Быкове, вожу машину и путепровод для нас – это мегаважный объект. Здесь переезд часто закрывают, а сейчас поезда будут ходить ещё чаще. Ну а летом вообще невозможно проехать – у нас вокруг дачи. Поэтому путепровод мы очень ждём. Если его сделают быстрее, чем обещали, это будет шикарный подарок всем нам», – сказала местная жительница Ирина Глушко.
В следующем году в Подмосковье откроют ещё три путепровода вблизи станций МЦД: «Опалиха», «Аникеевка» и «Апрелевка». 

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#андрей воробьёв
#путепровод
#строительство
#раменский городской округ
#подмосковье
#московская область
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«В какую тюрьму я должна сесть?»: журналистке Овсянниковой вынесли приговор
Суд заочно приговорил журналистку Овсянникову к 8,5 года колонии
04 октября 2023, 12:06

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Басманный суд Москвы назначил экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой восемь с половиной лет лишения свободы за распространение ложных сведений о ВС РФ. Редакция «Радио 1» напомнит о провокационных действиях бывшей сотрудницы Первого канала в прямом эфире и расскажет, где Овсянникова скрывается от правоохранителей.

Редактор первого канала Овсянникова


Скандальную известность бывший редактор приобрела после выходки в прямом эфире телепрограммы «Время» на Первом канале. 14 марта 2022 года в 21:41 мск, Марина Овсянникова появилась за спиной ведущей новостной программы Екатерины Андреевой с плакатом в руках. На ватмане от руки было написано «Нет войне» на английском языке, ниже были видны надписи с призывами россиян не верить «пропаганде», и фраза: «здесь вам врут». Трансляцию из студии прервал информационный сюжет. В это время журналистка была задержана охраной.

Политолог раскрыл причину инцидента с плакатом на Первом канале
Политолог раскрыл причину инцидента с плакатом на Первом канале

Одиночный пикет Овсянниковой


Через некоторое время после выходки в эфире Первого канала, Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной. 15 июля 2022 года журналистка вышла на площадь набережной, разложила измазанные красной краской, имитирующей кровь, детские игрушки и написала на плакате слова критики в адрес российских властей. После одиночного пикета на Овсянникову было заведено уголовное дело. На время следствия суд избрал журналистке меру пресечения в виде домашнего ареста, однако, она сбежала из России. 1 октября 2022 года Овсянникова была объявлена в международный розыск.

Журналистку Овсянникову внесли в базу «Миротворца»

 
После побега из России Овсянникова отправилась в ФРГ, где работала в издании Die Welt. Карьера в немецкой прессе длилась недолго. Вскоре к редакции пришли украинцы и потребовали увольнения журналистки. Оказалось, что Овсянникова внесена в «черный список» Украины из-за подозрений в сотрудничестве с ВС РФ.

Кроме того, Минкульт Украины предложил запретить журналистке въезд в страну. В своей социальной сети Овсянникова прокомментировала инициативу украинских властей.

«Моральная дилемма. В какую тюрьму я должна сесть? В российскую или в украинскую?» — написала экс-редактор Первого канала.

Овсянникова: приговор


Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы. В надзорном ведомстве также уточнили, что кроме тюремного заключения осужденной запрещено администрировать сайты и страницы в соцсетях в течение четырех лет. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее ареста.

В столичной прокуратуре также добавили, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой. Прежде адвокат Овсянниковой сообщал, что она покинула Россию и находится в одной из стран Европы.

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Экс-сотрудницу «Первого» канала Овсянникову обнаружили во Франции

Адвокат Овсянниковой подтвердил ее отъезд из России


#суд
#дело
#уголовное дело
#розыск
#адвокат
#фрг
#карьера
#вс рф
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Министр просвещения РФ Кравцов раскрыл планы Киева по зомбированию детей
Кравцов: киевские власти зомбировали детей антироссийской пропагандой
04 октября 2023, 11:34

Фото: сайт Кремля

На Украине зомбировали детей антироссийской пропагандой. Об этом в интервью «России 24» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Он утверждает, что киевский режим зомбировал детей, пропагандируя неонацизм и негативное отношение к России. К тому же, они получали плохое образование, поскольку не учились, а лишь играли на уроках.

Кравцов отметил после встречи с педагогами из новых регионов России, что учителя оказались «заложниками киевского режима».

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор будет собирать данные об учениках российских школ, колледжей и вузов для ведения актуального воинского учёта. Сведения будут передаваться в государственный информационный ресурс в электронном виде.

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#украина
#сергей кравцов
#образование
#учителя
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Baza: Закончена проверка по факту избиения Журавеля сыном Рамзана Кадырова
Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения Журавеля
04 октября 2023, 11:30

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина

Полиция закончила проверку по факту избиения в СИЗО Грозного Никиты Журавеля. Министерство внутренних дел вынесло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Как сообщает телеграм-канал Baza, дело в том, что сыну главы Чечни Адаму Кадырову, избившему поджигателя Корана, 15 лет. То есть у него еще не наступил возраст уголовной ответственности. По российским законам такую ответственность за подобные преступления несут лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Отмечается, что Иван Матвеев, подавший заявление в Следственный комитет, не называл имя Адама Кадырова. Он просил наказать сотрудников СИЗО, впустивших постороннего в закрытое помещение и допустивших избиение Журавеля. По словам Матвеева, он намерен обратиться также в ФСБ, так как подозревает в действиях МВД коррупционную составляющую. Он считает, что силовики бездействуют по факту преступления.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что одобряет поступок сына, отметив, что у него сформированы взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.

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#дело
#мвд
#следственный комитет
#фсб
#возраст
#сизо
#заявление
#рамзан кадыров
#избиение
#сын
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В Котельниках с начала года совершили 70 тыс поездок на арендованных самокатах
04 октября 2023, 11:09

Фото: Минтранс МО

В Котельниках ежедневно арендуют около 500 средств индивидуальной мобильности. В этом году жители и гости городского округа совершили более 70 тыс поездок на электросамокатах кикшеринга, сообщили в подмосковном в Минтрансе.
«Среднее время аренды на территории округа составляет 11 минут, средне расстояние поездки – 2 км. Протяжённость самой длинной поездки, зафиксированной в Котельниках, составила 38 км», – говорится в сообщении. 
Чаще всего горожане используют самокаты для сокращения пеших маршрутов, за меньшее время преодолевая большее расстояние. На них, например, удобно доехать от станции метро до дома или добраться от работы до магазина. 
 
Как отметили в министерстве, основные преимущества электросамокатов перед другими видами транспорта – экологичность, удобство в использовании и возможность быстро добраться до нужного места.

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#минтранс мо
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#подмосковье
#московская область
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Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход в Раменском
04 октября 2023, 11:07

Фото: Сергей Хакимов

Пешеходный переход через ж/д возле станции Удельная вошёл в региональную госпрограмму Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
Вместе с жителями губернатор проверил работу нового наземного перехода. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.


«Приехал убедиться, что все работает, самое главное – есть лифты. Это очень важно для людей старшего поколения, мам с колясками, тех, кто идет нагруженный, с какими-то важными покупками», - рассказал Андрей Воробьев.


После открытия МЦД-3 Удельная пассажирский поток увеличился почти до 12 тыс. человек в сутки. По словам жителей прошлый однодневный переход был опасным участком железной дороги и «было много трагедий».

Кроме этого,что губернатор Московской области пообщался с жителями, выслушал их просьбы и вопросы.


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#андрей воробьёв
#губернатор
#дороги
#мцд
#переход
#лифты
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Аксёнов: Министр топлива и энергетики Крыма ушел в отставку
04 октября 2023, 10:52

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь подал в отставку. Информацию сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал глава региона.
Игорь Коринь возглавлял Министерство энергетики с 5 августа 2021 года, до этого он занимал должность генерального директора ГУП «Крымэнерго».

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан мужчина, который убил супружескую пару в Ялте из-за того, что они не заплатили ему за работу. Убийство было совершено утром 29 сентября на Горной улице, мёртвых 58-летнюю женщину и 66-летнего мужчину обнаружили в их доме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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