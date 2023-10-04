Аналитик Кусков предупредил о проблемах с лекарствами из-за блокировки VPN

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Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Об этом сообщили в Совфеде.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Тelecom Daily Денис Кусков напомнил в беседе с «Радио 1», что VPN-сервисы используются не только для выхода в запрещённые соцсети, но и для работы на ресурсах по медицине, которые оказались недоступны в России. По его мнению, если у людей не будет возможности получить доступ к таким сайтам, страна столкнётся с проблемами.
Также эксперт подчеркнул, что заблокировать все VPN-сервисы, вероятно, не получится. Как минимум потому, что некоторые из таких систем работают официально на территории России.
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«Есть вещи, которые очень важны государству. Не будем забывать, что львиная доля лекарств в России поставляется импортными компаниями, и если разорвать возможность связи с иностранными ресурсами, которые находятся под блокировками, мы просто встанем и не будем развиваться в этом направлении. Продолжая цепочку, не сложно догадаться, что это негативно скажется на гражданах», — сказал Кусков.
«Я не уверен, что получится погасить 100 процентов сервисов. Напомню ситуацию с Telegram, — пытались, но не получилось. К тому же, есть VPN-сервисы, которые официально работают в России, соблюдают все данные, стандарты», — отметил Кусков.Читайте также:
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Екатерина Шмакова