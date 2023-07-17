Аналитик Муртазин назвал способ защитить персональные данные от утечки

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В Совете Федерации призвали россиян сменить пароли в социальных сетях якобы из-за утечки большого количества персональных данных. О каких сервисах конкретно идёт речь – неясно, однако ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в разговоре с «Радио 1» заявил, что смена пароля не всегда может уберечь от слива информации в сеть.
Эксперт заметил, что менять пароль можно, но наиболее качественной защитой считается двухфакторная авторизация.
По словам аналитика, российские сервисы сегодня находятся под непрерывной внешней атакой. С одной стороны, данные граждан утекают в интернет, с другой, — компании могут выявить уязвимости и усилить защиту на будущее. Однако Эльдар Муртазин подчеркнул, что многие компании экономят на защите персональных данных своих пользователей. В частности, он привел в пример «Яндекс», который допустил утечку данных пользователей сервиса доставки «Яндекс.Еда» в марте 2022 года. Напомним, за это компании назначили штраф в размере 60 тысяч рублей.
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«При авторизации вы используете свой телефон: смс или push-сообщения, которые приходят на него помимо пароля. В этом случае вы действительно защищены, утечка пароля никак на вас не влияет, не надо сломя голову бежать менять и так далее. Безопасность резко на порядок повышается, когда вы используете двухфакторную авторизацию», — сказал Эльдар Муртазин.
«60 тысяч рублей – это вообще ничто. Утекли заказы, адреса, личные данные людей, телефоны, доступ в подъезды, что люди заказывали, кому они заказывали, где они живут, с кем общаются. Огромный массив информации утёк, а компания практически не понесла за это никакого наказания», — добавил Эльдар Муртазин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова