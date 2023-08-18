Аналитик Муртазин: новый Р-ФОН отстаёт на восемь лет

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«Это примерно “Аврора” 2015 года, то есть им ещё восемь лет плыть и плыть. Это операционная система, которую надо дорабатывать, для этого нужна платформа. На данный момент этого нет, но самое главное, что у заказчиков в корпоративном сегменте – это государство, госкомпании, — достаточно высокие требования по софту, по программному обеспечению. Вряд ли компания впишется в них сейчас. Они сильно уступают ОМП (Открытая Мобильная Платформа, — прим. Ред.), которые создают “Аврору”, даже по количеству разработчиков», — заметил Муртазин.
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