Аналитик Муртазин рассказал, как избежать блокировки сим-карты

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Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. У абонентов есть 15 дней, чтобы обновить личную информацию на портале «Госуслуг», через приложение оператора или в салоне связи.
Как рассказал ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в интервью «Радио 1», операторы связи могут получить штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей за каждую сим-карту с неактуальными данными. Чтобы этого не произошло, операторы блокируют связь и ждут, пока абонент обновит информацию о себе.
По словам специалиста, в России таких «серых» сим-карт порядка двух млн, что составляет около 1% от общего числа от общего числа действующих номеров. Однако Эльдар Муртазин призвал всех абонентов прочитать договор со своим мобильным оператором и обновить данные, если это требуется.
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«Большая часть ошибок в паспортных данных связана с бытовыми, житейскими ситуациями: смена паспорта в 45 лет или в другом возрасте, потеря и восстановление паспорта. Вы не бежите к оператору менять данные, потому что услуги вам и так оказывают, но периодически оператор делает запрос в МВД, и выясняется, что данные не совпадают. В данном случае он может получить штраф. Вторая история: девушка выходит замуж, меняет фамилию и паспорт. Оператор этого не видит». — сказал аналитик.
«В договоре с оператором, который большинство абонентов не читает в принципе, чётко указано, что при изменении паспортных данных абонент обязуется в короткий срок уведомить оператора и предоставить новые данные. Большинство людей просто не знают, не помнят об этом», — добавил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова