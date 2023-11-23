Аналитик Муртазин: «Устройства слушают всё, что происходит вокруг них»

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил информацию о том, что смартфоны и другая «умная» профилирует нас для предложения впоследствии рекламы.
По его словам, это относится не только к смартфонам, но и к «умным» колонкам и голосовым помощникам.
По его словам, защититься от такого прослушивания можно, отключив голосового помощника. Кроме этого, специалист посоветовал не пользоваться устройствами, которые могут хранить или передавать данные в облачные хранилища.
Читайте также:
В России предложили ввести утильсбор на импортную электронику
Цены на смартфоны в РФ к Новому году вырастут на 20%
Юрист Лисов объяснил, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»
«Устройства действительно слушают всё, что происходит вокруг них. Дальше они нарезают ключевые слова. Например, или «купить яхту», или «закончилась туалетная бумага», или «нужно подумать об отпуске» и т.д. Это технология действительно существует. Она автоматизирована — это не люди слушают, слушает робот. А дальше создаётся облако тегов, по которому вам включают рекламу», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.
Читайте также:
В России предложили ввести утильсбор на импортную электронику
Цены на смартфоны в РФ к Новому году вырастут на 20%
Юрист Лисов объяснил, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»
Мелисса Тимофеева