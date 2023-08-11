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Аналитик Муртазин заявил о возможных проблемах перехода чиновников на российскую ОС

11 августа 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин заявил, что, хотя госслужащим и надо уходить от зарубежных смартфонов, переход на российскую операционную систему может быть проблематичным из-за того, что она лишь развивается.

«Платформа «Аврора» — программно-аппаратный комплекс. Он будет работать хорошо, если у компании есть возможность дописать туда софт. Если такой возможности нет, то опыт будет негативным, так как сегодня это не замена андроида, это не потребительское устройство, а именно программно-аппаратный комплекс», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.

При этом, он подчеркнул, что «Аврора» должна развиваться, у неё большое будущее и огромные перспективы.

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#чиновники
#смартфон
#компьютер
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Правительство упростило порядок страховых выплат родственникам погибших военных
11 августа 2023, 19:20

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Правительство РФ упростило порядок предоставления страховки в случае смерти военных. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что срок для предоставления страховой выплаты составляет 30 календарных дней. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Сообщается, что для получения страховой выплаты достаточно предоставить справку установленной формы о гибели солдата, которая выдана в воинской части. 

Напомним, ранее выяснилось, что студентов, которые являются участниками СВО, переведут на бесплатную форму обучения. Перевод на бюджет будет проводиться даже в том случае, если в учебном заведении нет свободных мест. В пресс-службе кабмина уточнили, что вакантные места могут быть перенесены с одной специальности на другую.

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#бюджет
#выплаты
#михаил мишустин
#сво
#правительство
#спецоперация
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Названы цели России на Луне добычу ракетного топлива
Исследователь космоса Моисеев: Миссия — «небольшая научная программа по исследованию грунта»
11 августа 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/abriendomundo

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что целью станции «Луна-25» является «небольшая научная программа по исследованию грунта в районе посадки».
Он отметил, что программа будет происходить на Южном полюсе.

«Станция «Луна-25» официально и, по сути, предназначена для того, чтобы восстановить технологии мягкой посадки на спутник Земли, которые сейчас, признаться честно, неизвестно как работают», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Моисеев.

Специалист добавил, что изучение Южного полюса особенно интересно тем, что ранее индийский аппарат обнаружил там воду.

До этого сообщалось, что в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва выполнила все обязательства и уведомила ООН о ядерных источниках энергии, расположенных на борту ракеты. Также, в МИД РФ назвали цели космической миссии. Предполагается, что запуск ракеты послужит началом освоения Россией естественного спутника Земли.

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#станция
#луна
#космос
#наука
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Панина* проверят на публичные призывы к терроризму в интернете
Прокуратура Москвы проверит Алексея Панина* на призывы к терроризму
11 августа 2023, 18:57

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Высказывания актера Алексея Панина* проверят на публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Российского актера могут привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также, за публичные призывы к террористической деятельности.

Поводом для проведения проверки стало интервью российского актера телеведущей Ксении Собчак. Панин* допустил ряд провокационных высказываний, чем заинтересовал органы прокуратуры. 

По информации издания, ведомство усмотрело в словах актера призывы к восстанию в России и совершению террористических актов. 

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#проверки
#интервью
#ск
#рф
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Участники «Активного долголетия» из Чехова побывали в историческом центре Каширы
11 августа 2023, 18:54

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Участники клуба «Активное долголетие» из Чехова посетили Каширу. Для них организовали познавательную экскурсию, познакомив с историей и достопримечательностями Каширского края. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов.
«В краеведческом музее долголеты узнали о связи нашего города с Битвой при Молодях, которая произошла на территории Чехова в XVI веке. В историческом центре Каширы гости услышали рассказ об истории города, посетив одну из его жемчужин – Никитский женский монастырь», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что проект губернатора Московской области Андрея Воробьёва позволяет людям старшего возраста узнавать историю родного края, заниматься спортом, творчеством и оздоровлением.

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#кашира
#активное долголетие
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Юрист Хаминский призвал усилить контроль за самокатчиками и велосипедистами
11 августа 2023, 18:48

Фото: istockphoto.com/chris-mueller

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что проблему опасности передвижения самокатчиков и велосипедистов можно с помощью усиления контроля и введения строгих правил движения.
Кроме этого, он предложил ограничить скорость в местах перемещения пешеходов, ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.

«Да, теперь есть понятие СИМ — средство индивидуальной мобильности на одном или двух колесах на электрической тяге. Для СИМ теперь одни правила, для велосипедов — совсем другие. Хотя технические характеристики у них схожи. А кто страдает в первую очередь? Правильно, пешеходы», — прокомментировал проблему в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Специалист также акцентировал внимание на том, что ещё одной весомой проблемой является то, что велосипедисты и самокатчики не знают правил дорожного движения.

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#скорость
#юрист
#правила
#электросамокат
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YouTube удалил канал американского разведчика Скотта Риттера
YouTube удалил канал бывшего американского разведчика Скотта Риттера
11 августа 2023, 18:41

Фото: iStock/Tippapatt

YouTube удалил канал бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который рьяно выступал против киевского режима и нынешней политики США, об этом свидетельствую данные видеохостинга YouTube.
Теперь, если попытаться зайти на канал Риттера, вы увидите сообщение – «видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален».

Сам разведчик ситуацию пока никак не прокомментировал. 

Ранее Риттер заявил, что Украина должна будет принять условия России, чтобы не потерпеть полную катастрофу. В победу Украины уже давно никто не верит, потому сейчас весь мир призывает украинского лидера к мирным переговорам с Москвой, подчеркнул Риттер. 

Он также предупреждал, что артиллерийские установки США калибром 155 миллиметров, которые ВСУ активно используют на полях СВО, вскоре начнут взрываться из-за изношенных стволов. По его словам, при таком активном использовании, оружие может либо в любой момент взорваться, либо начать стрелять не в том направлении.

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#видео
#сша
#сво
#всу
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Студентов-участников СВО переведут на бесплатную форму обучения
Кабмин утвердил механизм перевода студентов-участников СВО с платного обучения на бюджет
11 августа 2023, 18:38

Фото: сайт Кремля

Студентов, которые являются участниками СВО, переведут на бесплатную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.  

Отмечается, что перевод на бюджет будет проводиться даже в том случае, если в учебном заведении нет свободных мест. В пресс-службе кабмина уточнили, что вакантные места могут быть перенесены с одной специальности на другую.  

Решение о переводе студентов будут приниматься специально созданным коллегиальным органом в рамках учебного заведения. Перевод будет осуществляться только на основании заявления студента-участника СВО. 

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#бюджет
#михаил мишустин
#сво
#студенты
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«Москокс» снизит негативное воздействие на окружающую среду в Видном
11 августа 2023, 18:17

Фото: Istockphoto / vladj55

Министерство экологии и природопользования Московской области подписало соглашение о взаимодействии с АО «Московский коксогазовый завод». Они будут совместно снижать воздействие на окружающую среду в городе Видное Ленинского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соглашение рассчитано на период с 2023 по 2025 годы. «Москокс» будет проводить мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по достижению заявленных экологических показателей за счёт собственных средств.
 
Так, предприятие планирует потратить 250 тыс рублей на коллекторную систему сбора выбросов цеха улавливания. Это должно помочь устранить запахи и снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу до 80%.

Также планируется установить беспылевую выдачу кокса. Такая мера позволит сократить неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу при выдаче кокса. В результате снижается выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 30%.
 
В рамках соглашений планируется потратить более 128 тыс рублей на строительство дополнительного резервуара. Это улучшит качество очистки промышленных вод, в том числе воды от башни тушения после тушения кокса.
 
Также планируется замена газопровода, что позволит снизить неорганизованные выбросы и предотвратит возможные аварийные выбросы, устранить неприятные запахи. На это предусмотрено около 140 тыс рублей. 
 
В рамках соглашения до 2025 года будут укрыты существующие очистные сооружения промышленного стока, проведены капремонт кладки коксовых батарей и техническое перевооружение насосной сероочистки.
 
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#видное
#минэкологии мо
#воздух
#подмосковье
#московская область
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Миронов предлагает ввести «родительскую зарплату» для неработающих россиян
11 августа 2023, 17:45

Фото: istockphoto/fizkes

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил председателю российского правительства Михаилу Мишустину резолюцию, где предлагает ввести «родительскую зарплату» для неработающих родителей.
Об этом Сергей Миронов сообщил в своём Telegram-канале.
 
«Я направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину резолюцию «Форума справедливости». Неработающие родители, занимающиеся воспитанием детей, должны получать от государства «родительскую зарплату», — так считает политик Сергей Миронов.
Миронов также призывает правительство расширить возможности для применения материнского капитала и увеличить срок декретного отпуска. Отдельный блок в документе посвящён демографическим вопросам, отмечается, что решения этой комплексной проблемы «должны быть многогранными».
 
Авторы резолюции предлагают утвердить параметры единого федерального статуса многодетных семей и выплачивать по одному прожиточному минимуму на каждого представителя семьи.

Ранее сообщалось о том, что четырёхдневную рабочую неделю предложили установить для родителей, у которых трое и более детей. Зарплату при этом планируют сохранить в полном размере.

Председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью «Радио 1» инициативу оценил. Однако он добавил, что для решения демографических проблем нужно создать культ многодетности в стране. Но пока это невозможно.

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#многодетная семья
#многодетные семьи
#дети
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