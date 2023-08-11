Аналитик Муртазин заявил о возможных проблемах перехода чиновников на российскую ОС

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Ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин заявил, что, хотя госслужащим и надо уходить от зарубежных смартфонов, переход на российскую операционную систему может быть проблематичным из-за того, что она лишь развивается.
«Платформа «Аврора» — программно-аппаратный комплекс. Он будет работать хорошо, если у компании есть возможность дописать туда софт. Если такой возможности нет, то опыт будет негативным, так как сегодня это не замена андроида, это не потребительское устройство, а именно программно-аппаратный комплекс», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.
При этом, он подчеркнул, что «Аврора» должна развиваться, у неё большое будущее и огромные перспективы.
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