Аналитик Парфентьев: Мошенникам перекроют возможность обманывать россиян

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«Тот самый федеральный номер мобильного телефона — это классический пример не привязанного к географии номера. Речь идет о виртуальных АТС, которые создаются в интернете и им может присваиваться практически любой из существующих номеров» — приводит слова Парфентьева Общественная служба новостей.По мнению аналитика, главная проблема заключается в трансграничном сотрудничестве. Если кому-то нужно получить конкретную информацию, то при трансграничном сотрудничестве возникают сложности.
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