Аналитик Спиридонова объяснила отсутствие у большинства россиян финансовой подушки

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«По результатам нашего многолетнего исследования видно, что пока не всем россиянам удаётся сформировать финансовую подушку безопасности достаточного размера, которая могла бы поддержать в трудную минуту. Но заметен и положительный тренд в отношении формирования сбережений: 26% россиян сначала откладывают часть дохода, а потом тратят остаток на текущие нужды, а 13% стали за последний год больше копить и меньше тратить», — прокомментировала в беседе с RT Спиридонова.
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