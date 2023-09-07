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Аналитик Спиридонова объяснила отсутствие у большинства россиян финансовой подушки

07 сентября 2023, 13:57
Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

Исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова заявила, что причиной отсутствия у большинства россиян финансовой подушки безопасности является не низкий доход, а уровень финансовой грамотности.
Она пояснила, что финансовая подушка — это показатель развитости навыков осознанного сберегательного поведения, общего уровня финансовой культуры.

«По результатам нашего многолетнего исследования видно, что пока не всем россиянам удаётся сформировать финансовую подушку безопасности достаточного размера, которая могла бы поддержать в трудную минуту. Но заметен и положительный тренд в отношении формирования сбережений: 26% россиян сначала откладывают часть дохода, а потом тратят остаток на текущие нужды, а 13% стали за последний год больше копить и меньше тратить», — прокомментировала в беседе с RT Спиридонова.


Ранее стало известно, что у 26% россиян есть сумма, которой им хватит на срок свыше трёх месяцев в случае потери работы. При этом, лишь 10% заявили, что их сбережений им хватит на срок более чем на полгода.

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Путин поручил применять модуль «Системы ИИ» в высшем образовании с 2024 года
07 сентября 2023, 14:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил с 2024 года поэтапно применять модуль «Системы искусственного интеллекта» в высшем образовании и программах повышения квалификации. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Кремля.

Напомним, специалисты Международной организации труда сообщили, что Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь может лишить рабочих мест людей, которые заняты офисной работой. Эксперты МОТ отмечают, что в других профессиональных категориях, особенно среди руководителей и технических специалистов, только небольшая часть задач может выполняться с помощью ИИ.

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#михаил мишустин
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#путин
#рф
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Путин поручил мониторить эффективность расходов на научные исследования ИИ
07 сентября 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 15 ноября этого года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РАН Геннадий Красников.

Напомним, ранее специалисты Международной организации труда сообщили, что Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь может лишить рабочих мест людей, которые заняты офисной работой. ИИ может полностью выполнять 25% задач, обычно решаемых офисными работниками. Более 50% таких задач могут быть решены с помощью нейросетей частично. 

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#лидеры россии
#специалисты
#михаил мишустин
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#профессии
#искусственный интеллект
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Политолог Шаповалов: «Миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке»
07 сентября 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/sandsun

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление министра образования Украины Оксена Лисового о том, что проведение уроков на русском языке противоречит законодательству, и добавил, что большинство украинских граждан являются русскоязычными.
«Миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке, для миллионов — это основной язык общения. Украинское государство существует на основе идей радикального национализма, которые несовместимы с мирным гармоничным сосуществованием разных народов, представителей разных языков», — пояснил в беседе с RT Шаповалов.

Он напомнил, что именно языковая дискриминация на Украине и стала одной из причин конфликта в стране, который привёл к распаду украинского государства. Специалист добавил, что сегодня в стране проводится радикальная, националистическая политика, направленная на уничтожение русского языка, культуры, истории.

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#политика
#язык
#государство
#украина
#образование
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Подмосковные росгвардейцы проверили безопасность избирательных участков
07 сентября 2023, 14:21

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области в составе межведомственных комиссий проинспектировали избирательные участки в регионе в преддверии Единого дня голосования для обеспечения на них безопасности.

Росгвардейцы проверили видеокамеры, металлодетекторы и средства охраны, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Пристальную проверку специалистов прошли кнопки вызова экипажей групп задержания вневедомственной охраны. Также, сотрудники Росгвардии проверили всех жителей, проживающих недалеко от избирательных участков и имеющих гражданское оружие. 

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#оружие
#сотрудники
#росгвардия
#выборы
#голосование
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Россиянам предсказали рост цен на сигареты из-за нового закона
Главред «Русский табак» Королев предупредил о возможном росте цен на сигареты
07 сентября 2023, 14:20

Фото: IStock/FabrikaCr

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) продал свой бизнес в России местному консорциуму. Сделка вступит в силу в течение следующего месяца, после права на бренды концерна будут переданы новому владельцу.
Изменения никак не отразятся на стоимости продукции, уверен главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что стоимость табака может вырасти из-за вступившего в силу с 1 сентября закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

По словам специалиста, новый свод правил подразумевает введение лицензирования, учёт оборудования. Это теперь должна будет делать каждая табачная компания в России.
«Государственные представители, в том числе Минфин говорили, что это никак не отразится на ценах. Но на мой взгляд, изменения слишком существенные, чтобы совсем не затронуть цены. Все эти моменты будут стоить денег производителям. А поскольку запаса прочности, запаса маржи у производителя нет из-за акцизной политики, это будет немедленно переложено в цену пачки и отразится на ценах. Поэтому я думаю, будет повышение цен, вызванное законодательством», — подчеркнул Максим Королев.
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#цены
#табак
#сигареты
#закон
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Старинная водонапорная башня в Мытищах признана объектом культурного наследия
07 сентября 2023, 14:14

Фото: ГУ культурного наследия МО

Водонапорная башня железнодорожной станции Мытищи, построенная в конце XIX века, стала объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления культурного наследия Московской области.
Распоряжение опубликовано на сайте правительства Подмосковья. Документ также утверждает границы и режим использования территории памятника на улице Колонцова, предмет охраны.
 
Башня «в русском стиле» была построена в 1896-1898 годах для нужд Мытищинского вагоностроительного завода, основанного Саввой Мамонтовым. Тогда же было возведено здание вокзала станции Мытищи. Памятник промышленной архитектуры конца XIX века давно считается достопримечательностью города.
 
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#мытищи
#история
#памятники
#московская область
#подмосковье
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Прототип военного электрокара разрабатывают на Дмитровском автозаводе для нужд СВО
07 сентября 2023, 13:51

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Компания «Конкордия» является крупнейшим российским производителем экскурсионных электромобилей, гольфкаров и электрогрузовиков. Компания работает на территории Дмитровского округа.
Компания «Конкордия» выпускает также элементы для системы «умный город» в виде малых архитектурных форм, которые работают на солнечной энергии, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

На сегодняшний день специалисты компании разрабатывают прототип военного электрокара: многоцелевой электрический комплекс «Нидус»: такое название получил новый аппарат.

Электрокар бесшумный, без теплового следа, может выполнять функции буксировщика и транспортного средства для военных разведчиков и имеет возможность беспилотного вождения и запуска беспилотников.
 «У нас в стране этому электрокару аналогов нет. Мы заканчиваем делать его первый прототип, а потом будем выходить на министерство обороны, предлагать его нашим военным», — рассказал инженер-технолог завода «Конкордия» Вячеслав Антипов.
Порядка 95% деталей электрокара российского производства.

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#дмитровский городской округ
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Стало известно, сколько россиян имеют финансовую подушку безопасности
Опрос: ««26% россиян обладают финансовой подушкой безопасности»
07 сентября 2023, 13:32

Фото: istockphoto.com/Nattakorn Maneerat

Аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, что у 26% россиян есть сумма, которой им хватит на срок свыше трёх месяцев в случае потери работы.
При этом, лишь 10% заявили, что их сбережений им хватит на срок более чем на полгода.

«Четверть россиян (26%) обладают финансовой подушкой безопасности, которой в случае потери дохода им хватит для привычной жизни и оплаты всех необходимых услуг на срок свыше трёх месяцев», — приводит RT текст исследования.

По результатам исследования 68% опрошенных не имеют достаточной с точки зрения финансовой грамотности подушки безопасности, размер которой, как считается, должен равняться трём-шести среднемесячным доходам.

В опросе приняли участие жители небольших городов и сёл с численностью населения до 30 тыс. человек и неработающие россияне.

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#россияне
#опрос
#финансы
#сбережения
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Где на самом деле находится прах Шатунова
Памятник Шатунову: почему на церемонию не пришли артисты
07 сентября 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Памятник бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, умершему в июне 2022 года, открыли 6 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Как прошла церемония и почему на открытие памятника не пришли коллеги певца, рассказала редакция «Радио 1».

Как выглядит памятник Шатунову

 
Скульптура выполнена из бронзы и расположена на гранитном постаменте. Памятник запечатлел фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках. На бронзовом монументе обозначены годы жизни певца и его автограф. Идею изобразить Шатунова с розами, которые могли бы стать отсылкой к его известному хиту, отвергла вдова певца. По ее словам, Шатунов любил розы и ромашки, но цветы на его могиле должны быть живыми.
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Юрию Шатунову
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Юрию Шатунову

Как прошла церемония открытия памятника Шатунову

 
Церемонию открытия памятника посетили близкие и поклонники артиста. На мероприятие прибыло несколько сотен человек. Памятник Шатунову открыла скульптор Виктория Тищенко. Ведущий церемонии напомнил, что шестого сентября артисту могло бы исполнится 50 лет. Памятник освятили, после чего близкие и друзья певца возложили к нему цветы.

 

Почему артисты не пришли на открытие памятника Шатунову

 
Поклонники Шатунова обратили внимание, что церемонию открытия памятника не посетил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
Бывший участник группы Андрей Гуров в беседе с изданием «МК» сообщил, что на церемонию открытия он приглашен не был. Гуров пояснил, что он также не ездил на похороны Шатунова и предпочитает помнить его живым.
 
Он заявил, что ходит достаточно слухов, что вдова артиста вылезла его прах в Германию, а в могиле на Троекуровском кладбище ничего нет. По информации издания, на церемонии открытия памятника было большое количество посетителей, и охрана кладбища не пропускала гостей к памятнику. Одной из посетительниц оказалась  Наталья Грозовская, которая представилась бывшей солисткой «Ласкового мая». Она с трудом пробралась к скульптуре. Женщину не хотела пропускать охрана и она долго возмущалась, что многих артистов просто не пригласили на открытие.
 

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