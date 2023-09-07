Аналитик Спиридонова объяснила отсутствие у большинства россиян финансовой подушки

Памятник бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, умершему в июне 2022 года, открыли 6 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Как прошла церемония и почему на открытие памятника не пришли коллеги певца, рассказала редакция «Радио 1».